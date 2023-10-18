Феномен трудовой миграции в изменяющемся мире обсудили в Шымкенте

В Шымкенте начался трёхдневный семинар по приграничному сотрудничеству профсоюзов стран Центральной Азии. В нём принимают участие лидеры профсоюзных движений Казахстана, Киргизии, Монголии, Узбекистана и Таджикистана.

Участники семинара обсудят влияние миграционных процессов на социально-экономическую ситуацию в странах и выработают план совместного дальнейшего сотрудничества в этой сфере.

Трудовая миграция между странами центрально-азиатского региона перестала быть спонтанным передвижением безработных жителей республик в поисках работы. Она требует регулирования на межгосударственном уровне. И это одна из задач профсоюзов. Как подчеркнули участники семинара в Шымкенте, рынок труда сегодня стал интернациональным, а инновации, повышающие мобильность населения и цифровизация рабочих процессов, требуют пересмотр условий труда на межгосударственном уровне.

«Миграционные процессы не надо рассматривать только, как процессы, когда кто-то куда-то далеко уезжает. Это приграничное движение. Процессы мировые идут, люди не сидят на месте. Вы видите, какая динамичность общества, какое общение. Если раньше позвонить кому-то за границу было большое задание и дорого очень, то сейчас мы можем звонить в Австралию или Южную Америку или в Северную, и это ничего не стоит. Общение только возрастает», — заявил заведующий сектором Европы и Центральной Азии ACTRAV/МОТ Сергеус Гловацкас.

Актуальность пересмотра подходов к трудовой миграции уже остро почувствовал Узбекистан. Сейчас население республики составляет 36 миллионов человек, с ежегодным приростом 950 тысяч. Два с половиной миллиона граждан Узбекистана сегодня являются трудовыми мигрантами и условия труда соотечественников — одна из волнующих тем местных профсоюзов.

«Правовое регулирование в отношении трудовой миграции в межгосударственных отношениях стало актуальной проблемой и давно уже является не только проблемой защиты прав граждан за рубежом, но и проблемой принимающей стороны. Например, право на равенство, на справедливость и не дискриминацию мигрантов, так же экономические и социальные и вопросы безопасности между странами», — говорит заведующий международным отделом федерации профсоюзов Узбекистана Яркун Файзуллаев.

На злободневность проблемы обращают внимание и профсоюзные лидеры Казахстана. Нефтегазовые районы республики, где работает множество трудовых мигрантов граничат с соседними центрально-азиатскими республиками. У казахстанских профсоюзов уже вырабатывается единая политика с узбекскими коллегами в сфере трудовой миграции.

«В формате профсоюзных организаций у нас сегодня наблюдается полное понимание этой проблемы. Понимание того, что мы должны интегрироваться и объединяться вокруг тех проблем которые для нас общие. Это конечно прежде всего совершенствование социально-трудовых отношений, совершенствование системы оплаты труда, понятие такое как создание равных условий труда для всех кадров работающих в нашей отрасли и это для нас очень важно», — рассказал заместитель председателя федерации профсоюзов РК Султан Калиев.

В ходе семинара делегации профсоюзов стран Центральной Азии выдвинули свои предложения по решению проблем трудовых мигрантов. Среди них — заключения трёхсторонних меморандумов между приграничными профсоюзными объединениями по вопросам взаимодействия в области миграции, соглашения по гармонизации трудового законодательства и другие аспекты.