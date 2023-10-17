Ни жилья, ни работы: шымкентцы заявили о мошенничестве при трудоустройстве в Европу

Искавшие работу за границей шымкентцы вновь стали жертвами аферистов.

Так по крайней мере утверждают пострадавшие, которые записали видеообращение в соцсетях. По их словам, компания «Skylink Visa» отправила около ста человек в Европу с обещанием устроить их на работу. За услуги жертвы отдали от пятисот тысяч до двух миллионов тенге. За эту сумму компания обещала трудоустроить, обеспечить жильем и оформить документы. Однако, оказавшись в другой стране, большинство шымкентцев стали нелегалами.

Айдана Советова, пострадавшая:

«Я приехала в Европу, благодаря компании Skylink Visa. Заплатила им 500 тысяч тенге. Они сделали мне только визу на один месяц. На работу они меня не устроили, уже шестой месяц идет, они мне даже вид на жительство не оформили, как и айди-карту. Сам Нурберген, директор компании и его жена, когда им пишешь, обращаются с тобой как со скотом, либо не отвечают и игнорируют».

Жасмин Келеспай, пострадавшая:

«Я жертва компании Skylink Visa. В прошлом году в августе отдала компании 500 тысяч тенге. За эту сумму они обещали мне работу, визу, вид на жительство. Мы составили даже договор. Визу я долго ждала, хотя обещали за две недели оформить. По итогу, когда приехали в Венгрию, у меня нет ни жилья, ни работы».

Пострадавшие также уверяют, что в полиции бездействует и не спешат заводить уголовное дело. Однако правоохранители отрицают обвинения в свой адрес. Они заявили, что дело заведено по статье «Мошенничество». Проводится досудебное расследование. Правда вызвать на допрос руководство компании пока не удалось.

Куаныш Жунисов, старший лейтенант Аль-Фарабийского РУП ДП г. Шымкента:

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований в Аль-Фарабийском районном управлении полиции. Дело заведено по статье 190 УК РК “мошенничество”. Заявление написали четверо жителей Шымкента. На данный момент причиненный им материальный ущерб оценён в один миллион 295 тысяч тенге. Сейчас мы вызвали на допрос директора компании, уроженца города Караганды, Каламагамбетова Нурбергена. Однако, мы его еще не допросили, он не отвечает на телефонные звонки и избегает нас. Пока мы его не допросим, не можем его определить как подозреваемого».

Дозвониться руководству компании журналистам также не удалось. Юристы в свою очередь говорят, что сомнительные компании намеренно заключают договор со своими жертвами, чтобы избежать уголовной ответственности. Эксперты настоятельно рекомендуют не связываться с сомнительными центрами трудоустройства. Правозащитники советуют самостоятельно искать работу на зарубежных сайтах и напрямую договариваться с потенциальным работодателем.