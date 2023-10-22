Несколько мужчин отдали деньги в компанию где обещали помочь с визой, перелетом и трудоустройством в стране восходящего солнца. Но в визе им отказали, а средства вернули лишь частично.

Жители Шымкента пытались трудоустроиться в Японию но прогорели. Желание заработать для Бабахана Убайдиллаева обернулось денежными потерями. Весной мужчина через интернет нашел компанию, которая отправляет казахстанцев на заработки в Японию. Там обещали полное сопровождение: получение визы, перелет и трудоустройство. Вот только когда в визе мужчине отказали, все деньги назад он получить не смог. Из отданных миллион двести говорит Бабахан, ему вернули лишь 200 тысяч тенге.

«По договору они должны были вернуть деньги в течение 45 дней, но уже прошло пол года и деньги до сих пор не вернули. Говорят, вернем, вернем, но не возвращают», — говорит Бабахан Убайдиллаев, житель г.Шымкента.

Мужчина не единственный кто не может вернуть средства. Его друг также отдал компании не маленькие деньги. При этом шымкентцы боятся что компания может ликвидировать свою работу, и остаться без средств. В компании по трудоустройству в телефонном разговоре рассказали, что они берут на себя обязанности по прилашению, оплачивают консульские сборы и другие услуги. И если клиентам отказали в визе, возвращают только часть средств. И посоветовали обратиться в суд. По словам юристов, перед заключением договора стоит внимательно его прочитать. И если некоторые пункты прописаны расплывчато, то стоит задуматься, подписывать его или нет.

«Из этого текста вам нужно понять, что вам сделают за ваши деньги, Прилагают усилия но не гарантирует результат? Вот визу не дали, дальше что, какую сумму вы нам возвращаете, вот этот вопрос стоит на берегу задавать и сначала услышать на словах а потом сказать давайте мы теперь это пропишем. А если они на словах говорят мы вам ничего не возвращаем, тогда надо думать стоит ли связываться в этой компанией», — говорит Сергей Уткин, юрист.

Если условия прописаны, но денег нет — нужно обращаться в суд. Специалисты рекомендуют перед оплатой обратиться за консультацией к юристам. В случае, если условия размытые, лучше договор не подписывать. А еще, стоит проверить компанию на добропорядочность, поискать отзывы в интернете и попросить лицензию на оказание услуг по трудоустройству.