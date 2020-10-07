Полицейские Туркестанской области задержали мошенника, обманувшего жителей с трудоустройством

В дежурную часть ОП города Кентау с заявлением обратился местный житель. Он сообщил о том, что знакомый обещал помочь ему с трудоустройством в России. Войдя к нему в доверие, знакомый заверил, что устроит его на должность электромонтажника в городе Омск Российской Федерации. Он также попросил переслать копии удостоверений личности и перевести через банк на его счет 56800 тенге.

Несколько дней спустя, не получив обещанного, потерпевший понял, что стал жертвой мошенника и сразу же обратился в полицию.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР ОП города Кентау по статье 190 УК РК “мошенничество”.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, жителя Шымкента. Следствием установлено, что жертвами мошенничества стали еще трое безработных, у которых аферист также выманил по 56800 тенге.

Всего потерпевшими оказались четверо человек, один житель Кентау, один житель Туркестана и двое жителей поселка Шиели. Как выяснилось, подозреваемый открыл чат в социальной сети, где разместил объявление с обещанием трудоустроить желающих на работу в Омске. Всего же мошенник успел выманить с потерпевших более 250 тысяч тенге, а затем скрылся из виду.

В настоящее время по фактам мошенничества проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Полицейскими выясняется причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть внимательными и не доверять малознакомым людям в надежде получить работу или другие материальные выгоды. Также следует проявлять осторожность при общении с незнакомыми лицами и проверять полученную информацию. Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.