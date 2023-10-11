Из аэропорта Шымкента в Афганистан направили борт гуманитарной помощи

Борт с гуманитарной помощью в Афганистан отправили сегодня из аэропорта Шымкента.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Исламском Эмирате Афганистан направляются представители силовых ведомств, в том числе военнослужащие Национальной гвардии РК.

Напомним, 7 октября в афганской провинции Герат была зафиксирована серия толчков различной магнитуды от 5,5 до 6,3 баллов.

В результате землетрясения число погибших превысило 2400 человек, разрушены около 2 тысяч зданий и сооружений.

Не осталась безучастной в оказании помощи дружественному народу и Национальная гвардия Казахстана.

Летный состав, всегда находящийся в полной боевой готовности, принимает активное участие в доставке гуманитарных грузов пострадавшему государству.