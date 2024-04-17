Очередную фуру с гуманитарной помощью отправили из Шымкента, передает OTYRAR со ссылкой на 24КЗ.

На север страны везут самое необходимое: продукты и гигиенические средства, надувные лодки, водяные насосы, резиновые сапоги, спасательные жилеты, фонарики и лопаты. Это уже четвёртая партия гуманитарной помощи, которую отправляет штаб ассамблеи народа Казахстана.

«До сегодняшнего дня мы отправили более 105 тонн гуманитарной помощи. Сегодня опять же мы отправляем одну фуру – более 20 тонн. Готово к отправке еще 30 тонн гуманитарной помощи», — говорит Наира Мовсиян, руководитель штаба по гумпомощи в г. Шымкенте.

«Мы всегда помогали, будем помогать. Каждый, что находит, от чистого сердца. Это у Ассамблеи акция «От сердца к сердцу». Поэтому мы от чистого сердца помогаем и дальше будем помогать», — говорит Тахирбек Нишанбаев, председатель узбекского этнокультурного объединения г. Шымкента.

Неравнодушные жители также продолжают ежедневно привозить помощь, её принимают круглосуточно. Откликнулись также местные предприниматели. В мегаполисе сейчас работают несколько пунктов сбора.