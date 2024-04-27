Успеть до лета

На пороге завершающий месяц весны — роскошный, теплый, ласковый май. Еще немного, еще чуть-чуть, и за ним наступит наше южное знойное и яркое лето.

К встрече летних дней лучше всего подготовиться заранее. К маю надо сделать, а может, завершить немало важных дел. Времени-то у нас в обрез.

А давайте прикинем, что надо успеть сделать в оставшиеся до лета дни.

Май у нас просто насыщен праздниками: тут вам и День единства народа Казахстана (1 мая), День защитника Отечества (7 мая) и День Победы (9 мая). А между ними у православных христиан главный праздник – светлое Христово воскресение – Пасха

(5 мая). А потом Радоница (14 мая).

То есть понятно, что надо подготовить к этим дням свой дом, свое жилище. Лучше всего сразу затеять генеральную уборку, посвятив ей пару выходных. Возможно, вы навели порядок в доме к Наурызу, но освежить-то совсем не грех. Помыть окна, шторы, съемные чехлы с диванов, протереть шкафы, почистить ковры и паласы, провести ревизию в шифоньерах. С какими-то вещами можно без сожаления расстаться, освободив место для новых: гардероб-то все равно обновлять.

Май – это значит надо проведать на кладбищах могилы родных, ушедших в вечность друзей. Навести и там по возможности порядок: почистить, покрасить, обрезать, пересадить.

На 9 мая не забудьте принести цветы ушедшим бойцам-участникам Великой Отечественной войны, имена которых высечены на мемориале Славы. Сейчас на этом комплексе городские коммунальщики наводят красоту. Спасибо им за это!

Идем дальше. В конце мая школьники завершают учебный год. Для них это месяц контрольных, зачетов, экзаменов, тестов. Постарайтесь создать им условия для занятий, пусть хорошо подготовятся к итоговым испытаниям в школе.

Лето – пора отпусков и каникул, а это целых три месяца, я про каникулы. Планируйте отдых! Заявление на отпуск уже написали, путевки посмотрели, наметили? Или, как всегда, не настолько устали, чтобы ехать в Турцию или Эмираты? Здесь вариантов – море: если не турпоездка за границу, то дача, визит к родным или друзьям в дальнее или близкое зарубежье.

Если есть силы и запал сделать что-то полезное не только для себя, но и для общества, то узнайте, какая помощь нужна в центрах сбора гуманитарки в районы, пострадавшие от наводнений. Может, в двух шымкентских центрах – по улице Туркестанской, 1 и в Ассамблее народа Казахстана по улице Желтоксан – понадобится ваша помощь.

Наверняка у вас есть пара-другая книг, которые вы начали читать – так дочитайте скорей! Вас ждут новые литературные «деликатесы». Уверена, лето подготовит вам несколько интересных книжных новинок.

Что еще? Вскользь мы вспомнили про гардероб. Надо его обновлять, освежать. Стоит купить хотя бы парочку новых супермодных вещей и комбинировать их с уже имеющимися. В моде по-прежнему актуально все. И мини, и миди, и классика, и авангард. Сочетайте, комбинируйте, помните, что вы сами себе кутюрье!

Весна – пора свежих овощей. Перестраивайте свое меню, больше упора на салаты, окрошки, различные соусы с зеленью и овощами. Скоро появятся чесночные дудки, все еще актуальны грибы. А как подешевели листья салата, редиска и лук! Даже цены на огурцы не так уж кусаются. То есть сложившаяся на сегодня картина – это настоящее раздолье для хозяек, желающих побаловать домашних здоровой и полезной пищей!

Из неотложных дел я бы порекомендовала обзвонить или написать сообщения всем близким и дальним родственникам, друзьям – сделать своеобразную перекличку. Поделиться своими планами на лето, узнать про их намерения. А вдруг вас пригласят в гости, или вы захотите принять кого-то у себя. Возможно все! Дорожите этими связями.

Пусть оставшееся до лета время будет очень успешным для вас. Пусть вам поступят предложения по дополнительному заработку, предложат принять участие в интересном проекте, а может, у вас родится сверхидея, которая придаст особый смысл вашей жизни?!

Пусть третий месяц весны не пройдет впустую, дорожите каждым днем, каждым часом. Наслаждайтесь весной, найдите возможность выехать за город, на природу. В эти дни-недели степь пребывает во всей своей первозданной красе. Любуйтесь ею, радуйтесь чистому небу, горам, речушкам. Нас, к счастью, миновала беда большой воды. Страдает север страны. Постарайтесь оказать им помощь!

Поблагодарим за наше относительно безмятежное существование Всевышнего.

Пусть жизнь вас радует, земляки!

Фарида Шарафутдинова