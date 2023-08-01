Календарь праздников на август

Кстати, про поводы. Давайте, вспомним самые значимые из них – как серьезные, так и шутливые.

1 августа – дан старт Международной недели клоунов; День человека-паука; 100 лет – телеведущей Валентине Леонтьевой (телепередачи «От всей души», «Спокойной ночи, малыши!»); 95 лет – академику НАН, доктору биологических наук, профессору Казисе Ташенову; 75 лет – актеру Ивару Калныньшу (фильмы «Театр», «Зимняя вишня» и др.).

2 августа – День железнодорожника; День рождения почтового ящика; Ильин день; День воздушно-десантных войск; День сидения на подоконниках; Национальный день женской груди в США.

3 августа – Всемирный день арбуза; 90 лет – химику, доктору химических наук, академику НАН РК, заслуженному деятелю науки Казахстана Зейнолле Молдахметову; 65 лет – журналисту Александру Невзорову; 60 лет – Джеймсу Хетфилду (группа Metallica).

4 августа – Международный день пива (отмечают в первую пятницу августа); День моста и палочек для еды в Японии; 105 лет – писателю, переводчику Исламу Жарылгапову.

5 августа – Международный день светофора; День нижнего белья; День свежего дыхания; День «Работай как собака» (или «Трудись, как пчелка», но пожалейте себя хоть немного); 125 лет – поэту Василию Лебедеву-Кумачу (автор слов песни «Священная война» и др.).

6 августа – День железнодорожника; в Казахстане – День работников транспорта; Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия; День Хиросимы; Международный день «Врачи мира за мир»; День, чтобы шевелить пальцами ног; Международный день прощения (отмечают в первое воскресенье августа); День сестер (отмечают в первое воскресенье августа); День экстрасенсорики; Международный день подкаблучника; 85 лет – композитору Игорю Лученку (автор песен Иосифа Кобзона, Елены Загорской, Софии Ротару, ВИА «Песняры», «Сябры»).

7 августа – День собирания звезд; День маяка (День работников средств навигационного оборудования побережья крупных водоемов); 45 лет – певице Юлии Чичериной.

8 августа – Международный день альпинизма; Международный день офтальмологии; День «счастье есть!»; Всемирный день кошек; День «Подбросьте немного цуккини на крыльцо соседа» (для огородников); 80 лет – режиссеру Юлию Гусману.

9 августа – Всемирный день коренных народов мира; День объятий в Японии; 130 лет – актрисе немого кино Вере Холодной; 100 лет – актрисе Алле Парфаньяк (фильм «Небесный тихоход» и др.); 60 лет – певице и актрисе Уитни Хьюстон.

10 августа – в Казахстане – День Абая, отмечаем 178-й день рождения Абая Кунанбаева; Ленивый день (возможно, связано с погодой); День гаражных распродаж (этот вид торговли очень распространен в США); День группы Duran Duran (британская музыкальная нью-вейв и синти-поп группа, образованная в Бирмингеме в 1978 году).

11 августа – Рождество святителя Николая Чудотворца; День песочницы; День президентской шутки. Ровно 50 лет назад на советском телевидении начался показ фильма «Семнадцать мгновений весны», снятого режиссером Татьяной Лиозновой по одноименному роману Юлиана Семенова.

12 августа – День физкультурника; Международный день молодежи; День виниловых пластинок; День среднего ребенка.

13 августа – День строителя; День встреч; Международный день левшей; 220 лет – писателю Владимиру Одоевскому.

14 августа – Летний день счастливых влюбленных в Японии; Медовый Спас.

15 августа – День археолога; День релаксации; 95 лет – народному писателю РК Гафу Кайырбекову; 85 лет – поэту Утежану Нургалиеву.

16 августа – День малинового варенья; День мужской красоты (или День ухода за собой для мужчин); День шутки (какие могут быть шутки?); 65 лет – певице Мадонне; 50 лет – актрисе Юлии Высоцкой.

17 августа – День комиссионных магазинов секонд-хенд; 225 лет – поэту Антону Дельвигу; 80 лет – актеру, режиссеру Роберту Де Ниро (фильмы «Джокер», «Ирландец» и др.).

18 августа – День пограничника в Казахстане; День плохой поэзии (не отчаивайтесь, если у вас не получается писать красивые стихи – этот праздник для тех, кто хотя бы попытался); 90 лет – оперной певице Белле Руденко; 90 лет – кинорежиссеру, сценаристу Роману Полански (фильм «Девятые врата» и др.).

19 августа – Преображение Господне; Яблочный Спас; Всемирный день гуманитарной помощи; Всемирный день фотографии (основан в 2009 году австралийским фотографом Корске Ара. Дата выбрана в честь дня, когда французское правительство приобрело патент на дагерротип – ранний фотографический процесс); августовский День ресторана (проводится один раз в сезон в третью субботу февраля, мая, августа и ноября); День тельняшки.

20 августа – День авиации; День спорта; Всемирный день лени; 210 лет – писателю Владимиру Соллогубу; 105 лет – ученому, доктору философских наук Нурымбеку Жандильдину; 85 лет – писателю Оразбеку Сарсенбаеву.

21 августа – 110 лет – кинодраматургу Виктору Розову («Вечно живые», «Гнездо глухаря» и др.).

22 августа – День «Будь ангелом!»; Международный день книголюба, или День буктьюбера и буктьюбинга; Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений.

23 августа – 80 лет со Дня победы советских войск в Курской битве; День Валентино (Рудольфо Альфонсо Раффаэло Пьеро Филибера Гульельми де Валентина Д’Антонгуолла, кинозвезда 1920-х годов, фильм «Четыре всадника Апокалипсиса»); День «Оседлай ветер!»; Международный день интернавта, или День пользователя интернета.

24 августа – День Везувия (наиболее известное и губительное извержение этого вулкана состоялось в 79 году нашей эры); Международный день странной музыки (International Strange Music Day был задуман Патриком Грантом, музыкантом из Нью-Йорка. Цель праздника проста: побудить людей играть и слушать музыку, которую, возможно, мы еще недостаточно оценили); День понижения статуса Плутона; 100 лет – режиссеру Юлию Карасику (фильмы «Дикая собака динго», «Стакан воды» и др.); 75 лет – композитору Жану Мишелю Жарру.

25 августа – День примирительного поцелуя, или День «Поцелуемся и помиримся».

26 августа – День туалетной бумаги (впервые отмечен в 2015 году); День благодарности собаке; 100 лет – писателю Александру Чаковскому (романы «Блокада», «Победа» и др.).

27 августа – День шахтера; День кино; День Герцогини (праздник посвящен ирландской романистке Маргарет Вулф Хангерфорд, которая всегда публиковалась под псевдонимом «Герцогиня» в США. Это также название ее самого популярного романа, изданного в 1887 году. Маргарет принадлежит популярная фраза: «Красота в глазах смотрящего»); День «Просто потому что» (идея праздника – сделать что-то хорошее и приятное без причины на то); Всемирный день прощения; 120 лет – Наталье Сац (советский театральный режиссер, первая в мире женщина-оперный режиссер).

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы; День мечты; День галстука-бабочки (галстук-бабочка не из Франции, как многие думают, а из Хорватии. Французские военные во время 30-летней войны наблюдали, как хорватские солдаты связывали свой галстук, чтобы удерживать воротнички своих рубашек вместе); День гонок мышки вокруг иконки (популярен в среде офисных работников, работающих за компьютером); День крошек на клавиатуре; 95 лет – поэту Кабдыкариму Идрисову; 75 лет – актрисе Наталье Гундаревой; 50 лет – актрисе Гвинет Пэлтроу (фильмы «Влюбленный Шекспир», «Железный человек» и др.).

29 августа – День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона; Ореховый Спас; Всемирный день видеоигр, или День геймера; 65 лет – легендарному певцу, одному из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки, «Королю поп-музыки», обладателю 15 премий «Грэмми» Майклу Джексону.

30 августа – День Конституции РК; День Слинки (игрушка-пружина, созданная в 1943 году в США Ричардом Джеймсом, изначально она была из металла черного цвета, а также известна под именем «Андамания», умеет «шагать» вниз по ступенькам); День Франкенштейна (главное действующее лицо романа – Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», а также персонаж множества книжных, драматических и кинематографических адаптаций его сюжета).

31 августа – День признания франшизы (франшиза – объект договора франчайзинга – это вид организации бизнеса, где стороной компании-владельца «франчайзером» позволяется передавать право на продажу товаров/продуктов/услуг компании за определенную плату другой стороне); День еды на свежем воздухе; День блога; День ветеринарного работника; 75 лет – Рудольфу Шенкеру, группа Scorpions.

Вот в общем-то и все. На прощание заглянула на сайт dailyhoro.ru , где нашла информацию о Днях силы в августе 2023 года, то есть про самые-самые благоприятные дни августа. Ведь есть немало людей, кому просто интересна подобная информация. В ней астрологи и эксперты в области биоэнергетики рассказали, что это будут за дни в августе, что они нам принесут и почему будут такими позитивными.

2 августа – оппозиция Меркурия и Юпитера. 2 число последнего летнего месяца пройдет под мощным влиянием противостояния Меркурия и Юпитера. Это очень хорошее сочетание для тех, кто желает принимать вдумчивые и важные решения. Эти планеты объединят усилия, оказав нам помощь в попытках изменить отношение к жизни и скорректировать текущие цели.

8 августа – день зеркальной даты. Зеркальная дата августа 08.08.2023 идеально подходит, чтобы посвятить свое время работе, финансовым делам и покупкам. Число 8, которое окажется у руля в этот день, поможет нам с покупками и вложением средств.

22 августа – оппозиция Марса и Нептуна. Вторая оппозиция месяца пройдет между красной воинственной планетой и Нептуном. Согласно прогнозам, это будет очень хорошее время, чтобы сделать решающий рывок навстречу мечте. Наша уверенность в себе укрепится, особенно у тех, кто знает, чего хочет от жизни и от этого дня, в частности.

27 августа – оппозиция Солнца и Сатурна. Последний четвертый день силы – противостояние Солнца и Сатурна. Это очень хорошее время для получения знаний, нового жизненного опыта, попыток стать лучше. Последний день силы этого августа и лета в целом будет временем ярких эмоций, которые многие из нас запомнят надолго.

Календарь августа листала

Фарида ШАРАФУТДИНОВА