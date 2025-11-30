Настроение – декабрь…

Ну что, выходим на финишную прямую года? Подбиваем итоги.

Сверяем запланированное на год с тем, что удалось уже осуществить. Времени что-то доделать, исправить, сотворить остается совсем в обрез. Ох, уж эти взрослые хлопоты…

Классный этот декабрь. Говорят, самый волшебный из двенадцати. Месяц предвкушения. Какой-то особенной детской радости, предновогодней суеты: поиска и выбора подарков, начала сезона «Не трогай, это на Новый год!», выбора кафе для праздничного корпоратива, посиделок с друзьями. Всего этого будет с избытком в декабре.

А чем будут наполнены будни первого месяца зимы? Узнаете, если пробежитесь по календарю.

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Международный день невролога. День Первого Президента Республики Казахстан. День Антарктиды. День без искусства. День поедания красных яблок. День белой козы. День рождественских огней (США).

90 лет – Элеоноре Беляевой, телеведущей первой программы ЦТ «Музыкальный киоск».

80 лет – Геннадию Хазанову, артисту, руководителю Театра эстрады.

2 декабря – День 2D-художников. Международный день борьбы за отмену рабства. Всемирный день компьютерной грамотности. День дворняги. День оладьев. День безопасной бритвы. День фортуны. День прогулов. День пушистой нежности. День духа игры. Всемирный день будущего.

3 декабря – Всемирный день компьютерной графики. В России – День Неизвестного солдата. Международный день инвалидов. Международный день борьбы с пестицидами. День положительных ответов. День крыши над головой. Международный день баскского языка. День яблочного пирога. День «Сделайте подарок». Всемирный день катания на коньках.

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы. День заказа подарков Деду Морозу. Международный день объятий. День угощения птиц и белок. День печенья. Международный день гепарда. День игрального кубика. День «Носите коричневую обувь». День душистых носков. Международный день банков.

5 декабря – Всемирный день почвы. Международный день добровольцев (волонтеров). В Казахстане – День адвокатуры. День благодарности бармену. Всемирный день ниндзя. День ванной вечеринки. Самый несносный день в году. День поющих звезд. День отмены «сухого закона» (США).

80 лет – Нине Руслановой, актрисе (фильмы «Не стреляйте в белых лебедей», «Цыган» и др.). Дату рождения и фамилию в детдоме ей выбрали произвольно.

6 декабря – День прокуратуры – в Казахстане. День рождения микроволновой печи. День рождения Санта-Клауса. День «Наденьте свои ботинки». День гаспачо. День ростовщика. День елки с варежками. День рыжих мыслей. День лентяя.

7 декабря – Международный день гражданской авиации. День собутыльника. День любителей поспать. День написания писем. День сахарной ваты. День кисельных девиц.

175 лет со дня рождения Хлудова Николая Гавриловича, русского художника, портретиста, пейзажиста, основателя первой художественной школы в Казахстане.

8 декабря – Международный день художника. День шоколадного пирожного. День сала. День путешественника во времени. День Великого незнания. День орнаментальной музыки. День бармена (США).

9 декабря – Международный день борьбы против коррупции. День рождения компьютерной мыши. День грузчика. Международный день памяти жертв преступления геноцида. День рождественской открытки. День кондитерских изделий. День ламы. День рождения Оле-Лукойе. День оживления (в основе лежит идея оживить настроение и привнести радость в серые зимние будни).

10 декабря – День прав человека. Международный день прав животных. Всемирный день футбола. День Нобеля. День сидения на окне.

80 лет со дня рождения Алтынбаева Мухтара Капашевича, генерала армии, Халық Каһарманы, военного и государственного деятеля.

11 декабря – Международный день гор. Международный день танго. Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. День колец из лапши. День северного сияния в холодильнике.

12 декабря – День сотрудников таможенных органов – в Казахстане. Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения. Международный день нейтралитета. Международный день «хеви-метал». День придурковатости. День пряничного домика. День почесывания за ухом.

110 лет – Фрэнку Синатра, актеру, певцу (фильмы «Манчжурский кандидат», «Отныне и во веки веков»).

100 лет – Владимиру Шаинскому, композитору (песни «Белые кораблики», «Пропала собака»,

«По секрету всему свету» и др.).

13 декабря – День уголовно-исполнительной системы – в Казахстане. День медведя. Международный день условно бесплатных программ. День горячего какао. День лошади. День скрипки. Праздник живота. День ванильного неба. День «Джентльменов удачи».

14 декабря – Ханука (Праздник свечей) – в Израиле. Всемирный день зажженных свечей. Всемирный день хорового пения. День обезьян. День бесплатной доставки. День рыбной похлебки с чесноком. День выпускания птиц души.

110 лет – Рашиду Бейбутову, актеру, певцу, народному артисту СССР (фильм «Аршин мал алан»).

15 декабря – День образования организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП стремится помочь миру достичь 17 целей в области устойчивого развития).

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

День Заменгофа (праздник эсперантистов). Международный день чая. День приручения уличных фонарей. День кошачьих пастухов.

120 лет со дня рождения Турманжанова Утебая Турманжановича, уроженца села Бугунь (ЮКО), казахского советского поэта, прозаика, литературоведа, фольклориста, одного из основателей и классика казахской детской литературы.

16 декабря – День независимости РК.

День покорения вершин. День лохматых. День мировой немоты и тишины. День еды, покрытой шоколадом.

250 лет со дня рождения Остин Джейн, английской писательницы-романистки (романы «Гордость и предубеждение», «Мэнсфилд-парк», «Эмма» и др.).

17 декабря – Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости. Праздник утренних иллюзий. День ванных флотилий. День кленового сиропа. Праздник выкаблучников.

255 лет со дня рождения Людвига Бетховена, немецкого композитора, дирижера, пианиста.

120 лет – Иосифу Хейфицу, режиссеру (фильмы «Дама с собачкой», «Дело Румянцева»).

18 декабря – Международный день мигрантов. День арабского языка. День выпечки печенья. День сворачивания в клубочек. День жареного молочного поросенка. День признательности снежинкам.

19 декабря – День святого Николая. Международный день помощи бедным. День сотрудничества Юг-Юг ООН, День снабжения (ООН).

День рождения линолеума. День аутсайдера. День уродливого рождественского свитера. День скрещивания пальцев. День поиска вечнозеленой елки. День эмо. День овсяных маффинов.

110 лет – Эдит Пиаф, французской певице.

20 декабря – День Государственной фельдъегерской службы РК – в Казахстане.

Международный день солидарности людей. День куриного рождества. День карманных вселенных. День баночной тусовки. День сангрии – это напиток из красного вина. Праздник радостной песни. День игр.

120 лет – Серебряковой Галине Иосифовне, русской советской писательнице и журналистке.

40 лет исполнится актрисе Елизавете Боярской.

21 декабря – День зимнего солнцестояния. Анфиса Рукодельница.

В Казахстане – День энергетика. День принятия Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. День рождения баскетбола. День рождения кроссворда. День повара японской кухни. День жареных креветок. День киви. День пожимания лап. День благодарности миниатюрным девушкам. День горячего шоколада.

День всемирного наслаждения. День «Посмотрите на светлую сторону».

22 декабря – День архивиста – в Казахстане.

Праздник иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».

День бардовской песни. День обмена печеньем. День наступления ночи. День коротышек. День хлеба с финиками и орехами.

23 декабря – праздник человеческого света. День семейных корней. День снежных ангелов.

24 декабря – День путешествий по витринам. Католический Сочельник. День украшения елки. День варежки.

115 лет со дня рождения Бауыржана Момыш-

улы, советского офицера, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Народного Героя Казахстана, писателя, основоположника казахской военной литературы.

25 декабря – Рождество Христово (католическое).

Спиридон Солнцеворот. День дарения елочных праздничных шаров. День без буквы «Л». День тыквенного пирога.

135 лет со дня рождения Шокая Мустафы, казахского общественного и политического деятеля, идеолога борьбы за свободу и независимость единого Туркестана.

26 декабря – Международный день крупье. День подарков. День нытика. Праздник глубокого снега. День охоты на сны. День благодарственного письма. День карамельной трости.

27 декабря – День соблазнения. День шиворот-навыворот. День вырезания снежинки из бумаги. День «Сходи в зоопарк». День фруктового пирога. Международный день готовности к эпидемиям.

115 лет со дня рождения Каратаева Мухамеджана Кожаспаевича, литературоведа, критика, академика АН КазССР, доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки КазССР, лауреата премии АН КазССР им. Ч. Валиханова, главного редактора Казахской советской энциклопедии.

28 декабря – Международный день кино. День продолжения банкета. День шоколадных конфет. День «Позвони другу». День игры в карты. День загрузки. День поиска северного оленя.

29 декабря – День «Встань на весы». День «Еще столько всего надо сделать!», День «Тик-так». Международный день виолончели. День розыска забытых благодарностей.

30 декабря – День заворачивания подарков. Праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту. День бекона. День пищевой соды.

160 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга, английского поэта и прозаика, журналиста и путешественника.

31 декабря – канун Нового года, День шампанского, День принятия решения. Завершение финансового года. День медитации о мире на планете. День троп, усыпанных конфетти и блестками.

Несчастливый день. День всеобщего часа мира.

…Декабрь спросит, что лето припасло? Есть такая народная поговорка. А вы успели что-то припасти? И еще. В декабре все ждут чудес… Не ждите их, чудите сами!

Календарь декабря перелистывала Фарида ШАРАФУТДИНОВА