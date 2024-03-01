Привет, весна! Календарь интересных дат марта 2024 года

Ну, наконец-то она пришла! И без того было неплохо в смысле настроения, а станет совсем хорошо. Природа пробуждается после зимней спячки. Птицы возвращаются к нам, на юг, солнышко начинает прогревать землю-матушку, степь готовится предстать пред миром во всей своей первозданной красе…

Месяц наступает архинасыщенный. Давайте посмотрим, чего от него ожидать.

1 марта – Первый день весны. День предвкушения тепла.

В Казахстане – День благодарности. День «Ноль дискриминации». Всемирный день морских водорослей. День кошек.

2 марта – Международный день спички. День считания ворон. День рождения компакт-диска.

200 лет – педагогу Константину Ушинскому, одна из его цитат: «Педагогика не наука, а искусство – самое обширное, сложное, самое высокое и самое необходимое из всех искусств. Искусство воспитания опирается на науку».

3 марта – Всемирный день писателя. День слуха. День ожидания чуда. День вкусного завтрака. День «Я хочу, чтобы ты была счастлива». Всемирный день детского телевидения и радиовещания. Всемирный день дикой природы. 125 лет назад родился драматург Юрий Олеша (романы «Три Толстяка», «Зависть» и др.).

4 марта – Всемирный день борьбы с ожирением. День апельсиновых котов. День рождения микрофона. День рождения мини-юбки.

85 лет – актрисе Ларисе Лужиной (фильмы «На семи ветрах», «Кыш и Двапортфеля», «Вертикаль» и др.).

5 марта – Всенародный праздник без названия. День рождения степлера. День пейзажей, нарисованных чаем.

6 марта – День возвращения Синей птицы. Всемирный день борьбы с глаукомой. День Чувака. 150 лет – философу Николаю Бердяеву. 95 лет – писателю Фазилю Искандеру (повести «Кролики и удавы», «Созвездие Козлотура» и др.). 90 лет – писателю Михаилу Жванецкому. 55 лет – певице Татьяне Булановой.

7 марта – День прогуливания уроков. День теплого одеяла. День тюльпанов. День рождения телефонного аппарата.

8 марта – Международный женский день. День весенних крыльев.

105 лет – народной артистке Казахстана Амине Умурзаковой (фильмы «Ангел в тюбетейке», «Сказ о матери» и др.).

9 марта – День рождения Юрия Гагарина (90 лет!). День землеустройства, геодезии и картографии. Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота). Всенародный день ликвидации последствий. День нестандартно мыслящих людей. День выметания скверных мыслей. День домашних насекомых. День рождения куклы Барби. 570 лет – мореплавателю Америго Веспуччи. 210 лет – поэту Тарасу Шевченко. 60 лет – актрисе Жульет Бинош.

10 марта – Международный день женщин-судей. День облачных слонов. День нарушения причинно-следственных связей. Международный день крутизны. День Марио (герой видеоигр).

11 марта – начало месяца Рамазан (Рамадан).

Накануне Великого христианского поста отмечается любимый народный праздник Масленица. В 2024 году Масленица выпадет на 11-17 марта. Первый день Масленицы – «Встреча».

Праздник голубых слонов. День маленькой революции. День Ромео и Джульетты. Международный день поясной сумки.

12 марта – День запрета на уныние. Всемирный день ананаса. День компьютерного глюка. День сухого шампуня. Второй день Масленицы –

«Заигрыши».

13 марта – День романтической выпивки. День заглядывания в замочные скважины. Третий день Масленицы – «Лакомка, или Скоромная еда».

14 марта – День рождения бутерброда. День безобразно хорошего настроения. Международный день вопросов. День рождения видеомагнитофона. Четвертый день Масленицы – «Разгуляй, или Широкий четверг». 45 лет – комедианту Павлу Воля.

15 марта – Международный день борьбы с исламофобией. День мечтания о розовых кустах. День ошеломления. День «Все, что ты думаешь, – неправильно».

На этот день (с 15 по 17 марта) запланированы выборы президента России. День рождения эскалатора. 100 лет – писателю Юрию Бондареву (романы «Батальоны просят огня», «Горячий снег» и др.). Пятый день Масленицы – «Тещины вечерки».

100 лет – актеру Владимиру Самойлову (фильмы «По прозвищу «Зверь», «Свадьба в Малиновке» и др.).

16 марта – День спонтанности. День цветных карандашей. День туши для ресниц. День без селфи. День «Ты все делаешь правильно». Шестой день Масленицы – «Золовкины посиделки».

140 лет – писателю Александру Беляеву (повесть «Человек-амфибия» и др.). 85 лет – писателю, заслуженному деятелю РК Калдарбеку Найманбаеву.

17 марта – в этот день в 1861 году был обнародован манифест об отмене крепостного права. Праздник шепота. Всемирный день сна. Седьмой день Масленицы – «Проводы, или Прощеное воскресенье».

18 марта – у православных христиан начинается Великий пост (с 18 марта по 4 мая). День яичницы. Праздник вещих снов. День ящиков, ящичков и коробочек. День рождения электрической бритвы.

180 лет – композитору Николаю Римскому-Корсакову (оперы «Пан воевода», «Золотой петушок» и др.). 100 лет – писателю, переводчику, народному писателю РК Морису Семашко. 65 лет – кинорежиссеру Люку Бессону (фильмы «Никита», «Леон», «Такси» и др.)

19 марта – Первый день без шапки. Профессиональный праздник самогонщиков. День «Давайте смеяться». 75 лет – певцу Валерию Леонтьеву.

20 марта – Международный день счастья. Международный день французского языка в ООН и Международный день Франкофонии. День мартовских зайцев. Всемирный день лягушки. Всемирный день воробья. Всемирный день муки.

155 лет – Александру Затаевичу, музыкальному критику, этнографу, композитору, народному артисту РК. 110 лет – певцу, народному артисту Казахстана Ануарбеку Умбетбаеву.

21 марта – Наурыз мейрамы, начало официального празднования (суббота 23 марта переносится на понедельник 25 марта). Всемирный день поэзии. Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Международный день лесов. Международный день человека с синдромом Дауна. День песен на крыше. Международный день цвета. Всемирный день татуировки. День театра кукол.

22 марта – Всемирный день водных ресурсов. День водкохлебов. День Кап-кап-капели. В этот день в 1904 году впервые была опубликована цветная фотография.

425 лет – живописцу Антонису Ван Дайку.

23 марта – Всемирный день метеоролога. Праздник мужской солидарности. День одинаковых носков. День ласкового котенка. День «OK».

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв. День вверх тормашками. День рождения куриного окорочка. День рождения паровоза.

70 лет – певцу Александру Серову.

25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести. Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник баламутов. Международный день вафель. День приручения воздушных шариков. Лунное затмение.

26 марта – Праздник грустных осликов. День отправки весточки весне на воздушном шарике. День рождения медицинского пластыря. Всемирный день вермута.

80 лет – певице Дайане Росс.

27 марта – Всемирный день театра. День летающих свинок. День гусиной кожи. Международный день виски.

110 лет – народной артистке КазССР, режиссеру Гайни Хайруллиной.

28 марта – День уважения кошки. День «Съешь эскимо». День больших перемен. День рождения стиральной машины. День резиновых калош.

29 марта – День самопознания. День скакания на одной ножке. День шампиньонов. Международный день русалки. День фортепиано.

125 лет – советскому политику Лаврентию Берия.

30 марта – День обнимания с солнцем. День спичечного кораблестроения. День карандаша. День прогулки по парку.

Суббота 2-й седмицы Великого поста.

180 лет – поэту Полю Верлену. 130 лет – авиаконструктору Сергею Илюшину.

31 марта – Бубуйный день (связан с битьем в бубен). Праздник разноцветных глаз. Международный день декольте. День без домашних заданий. Международный день «Бросай свою ненавистную работу».

70 лет – певице Лайме Вайкуле.

На эту дату запланированы следующие выборы президента Украины.

Болгария и Румыния в этот день должны стать членами Шенгенской зоны посредством морских и воздушных путей.

Вот таким в общих чертах обещает быть март.

С весной вас, дорогие земляки! Будем все здоровы!

Календарь марта собирала

Фарида Шарафутдинова