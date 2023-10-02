Какое наказание последует за несвоевременный учет по НДС

Продолжается кампания по постановке на учет по налогу на добавленную стоимость.

Постановка на учет в соответствии с Налоговым кодексом обязательна для государственных учреждений, структурных подразделений юридических лиц-резидентов, крестьянских или фермерских хозяйств. Указанные лица становятся плательщиками со дня подачи заявления о постановке на регистрационный учет. А налоговый орган в течение одного рабочего дня ставит заявление на регистрационный учет.

Управление государственных доходов по Аль-Фарабийскому району Шымкента проводит разъяснительную работу Налогового Кодекса. Не зависимо от желания налогоплательщиков, ИП или ТОО необходимо поставить на регистрационный учет по НДС, если превышен минимальный размер годового оборота.

Нурлан Рыскулбек, главный специалист управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району г. Шымкента:

«Если налогоплательщик своевременно не встает на учет по НДС, согласно Налогового Кодекса, то возникает возбуждение «Об административном правонарушении» гласит с момента превышения до момента постановки на учет 15 % МРП от оборота, 25% МРП в течение 10 дней».

В случае превышения размера минимального оборота необходимо подать в управление государственных доходов по месту регистрации налоговое заявление о постановке на учет в качестве плательщика НДС. Подать заявление надо оперативно – не позднее 10 рабочих дней со дня окончания месяца, в котором возникло превышение.

Подать заявление необходимо в рабочие дни, в бумажной или электронной форме.