Казахстан — одна из самых грязных стран в мире

Казахстан занял 30 место среди 111 стран в рейтинге загрязненности, правда это скорее антирейтинг, где чем выше тем хуже.

Средний индекс загрязнения нашей страны — 73. При этом в Алматы он составляет 78,5. При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как загрязнение воздуха и воды, вывоз мусора, чистота, шумовое и световое загрязнение и количество зеленых насаждений.

Экологи говорят, в нашей стране немало проблем. Объемы выбросов заводов с каждым годом только увеличиваются, не решается вопрос с озеленением городов, нет специалистов которые могли бы этим заниматься. Проблемы доставляют и старые машины, которые загрязняют воздух выхлопами.

«Ни один город сейчас, даже Астану, невозможно назвать экологически чистым, источники загрязнения, и их количество растет, количество загрязнителей растет, старой техники становится больше. Я еще не видел реально такие компании, которые внедрили НДТ — научно доступные технологии по сокращению выбросов», — говорит Тимур Елеусизов, эколог.

Казахстанцы так же говорят — экология в стране оставляет желать лучшего.

«У нас в Шымкенте очень плохой воздух, люди постоянно жалуются, да и не только у нас, в Алматы смог уже дошел до гор», — говорит жительница Шымкента.

«Мусор повсюду, выходишь из подъезда — везде мусор, бутылки лежат, это же наши жители сорят. Кроме того, не хватает мусороперерабатывающих заводов», — говорит житель Шымкента.

По СНГ Казахстан уступает в рейтинге грязных стран даже России и Украине. В нашей стране остро стоит вопрос и твердых бытовых отходов. Стихийные свалки появляются близ жилых населенных пунктов, не хватает мусороперерабатывающих заводов. В министерстве экологии говорят, проводят космический мониторинг, в ходе которого выявляют стихийные свалки. Увеличили штрафы за выброс мусора. Кроме того, поддержку получат мусороперерабатывающие заводы.

«Жасыл даму работает с местными исполнительными органами, собирают информацию о потребностях региона, где есть потребность в строительстве мусоросортировочных комплексов, где есть вопросы инфраструктуры, контейнерам раздельного сбора, мусоровозов. Уже проводится по отбору проектов», — говорит Аблай Алмуханов, руководитель управления коммунальных отходов департамента управления отходами МЭПР РК.

Специалисты говорят, прогнозы неутешительные, такими темпами экология будет только ухудшаться. При этом снизится туристический потенциал страны. А люди будут чаще болеть. Проблему, уверены экологи, можно решить лишь сменив фокус с поддержки крупных предприятий на здоровье нации, о которой в последние годы так громко говорят.