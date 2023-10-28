Окна с видом на интим: На нежеланное соседство с гостиницей жалуются шымкентцы

На нежеланное соседство с гостиницей пожаловались жители домов.

Окна отеля расположены напротив окон квартир, где взрослые и дети, сами того не хотя, могут видеть что вытворяют постояльцы. Кроме того, говорят люди, здание слишком близко расположено к жилому дому.

«Они не имеют даже возможности открыть окошко для того, чтобы проветрить свои комнаты, потому что охи-ахи стоны, вопли, ругань с гостиницы все это слышно. Нам ЧС ответило в письменной форме, что здание должно располагаться в 6-15 метрах между собой, по строительным нормам это составляет от 10 до 20 метров. Нормам это не соответствует и люди страдают», — говорит Майя Ташпулатова, жительница г.Шымкента.

По словам местных жителей, они уже несколько лет обивают пороги акимата, были на приеме у градоначальников, но результатов нет. А между тем, с другой стороны здания, жителей «поджимает» другой предприниматель. Здесь, рядом с качелями и горками, планируют построить торговый центр, жертвуя мусорной площадкой. Местные жители против такого соседства.

«Где нашим детям потом играть, как дышать воздухом, тут нет циркуляции воздуха вообще?», — говорит Светлана Джантурова, жительница г. Шымкента.

В местном акимате рассказали, что у владельцев гостиницы на руках есть все правоустанавливающие документы. Но после беседы там пообещали, в течение нескольких месяцев, изменить целевое назначение здания, гостиницу ликвидируют. А вот законность строительства торгового центра установят в столице.

«На основании жалоб жителей мы сделали анализ и заключение экспертизы, и передали в палату экспертных организаций, которые имеют право проверять эти заключения», — говорит Жасулан Мамырбеков, руководитель отдела управления контроля и качества городской среды.

Местные жители надеются что их интимное соседство в скором времени закончится. А еще просят местные власти отдать их двор детям, а не предпринимателям, и не убирать мусорную площадку.