Он из Франции, она из Беларуси: велопутешественники приехали в Шымкент

Велопутешественники приехали в Шымкент.

Пьер Луис и Диана уже год вместе крутят педали велосипедов. Позади — тысячи километров и десятки стран. Пьер Луис родился и вырос во Франции. Полтора года назад решил променять блага цивилизации на велосипед и палатку, и отправился в увлекательное турне.

«За время путешествия я побывал в Италии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Болгарии, Турции, Грузии, России, Узбекистане. И вот теперь приехал в Казахстан!», — говорит Пьер Луис Сентонзе велопутешественник из Франции.

Так и ездил бы любитель приключений один, если бы не случай в Грузии. Пьер Луис познакомился с Дианой на совместном проекте и предложил ей отправиться в путешествие вместе. Девушка из Беларуси, недолго думая, согласилась. Каждый день велосипедисты преодолевают по 60-70 километров. Едут по трассе, проселочным дорогам и бездорожью, как придется.

С собой у велопутешественников нехитрый скарб: палатка, которая служит ночлегом, гитара, чтобы коротать вечера у костра, теплые вещи и необходимый запас еды. На вопрос, что понравилось в Казахстане, отвечают: пейзажи, люди и, конечно, кухня.

«Степь, лошади, люди, бульон, самса, сорба, лагман и … хорс мит (казы)», — говорит Пьер Луис Сентонзе, велопутешественник из Франции.

«Мне нравится Казахстан, мне нравится путешествие. Мы видели лошадей, верблюдов, которые свободно бегают по степи и в этом есть жизнь какая-то, которая была никогда не знакома. Все люди, которые нам встречались они по своему интересны. Как-то случилось, что была уже глубокая темнота мы потерялись и не знали где ставить палатку и где ночевать, и мы встретили человека, который пригласил нас к себе домой», — говорит Диана Байгина, велопутешественница из Беларуси.

В своих странствиях молодые люди не остаются без дела, берутся за любую работу. Едут велопутешественники без навигатора, ориентируется по карте. Заблудиться не боятся, потому что сами не знают, куда едут.

«После Казахстана мы планируем поехать в Кыргызстан, там остаться и найти работу на зиму. Вообще у нас нет четкой цели путешествия. Я просто вижу перевал и думаю: а что там? За ним? И так каждый раз! Это интересно», — говорит Пьер Луис Сентонзе, велопутешественник из Франции. .

Перезимовав в Кыргызстане, Пьер Луис и Диана, планируют отправится в велотур по Евразии. Оставаться на одном месте долго ребята точно не планируют, говорят: для них главное — само путешествие, а не конечная его цель.