Дни Шымкента прошли во Франции

Мероприятие «Дни города Шымкент во Франции» прошло при поддержке посольства Казахстана во Франции и акимата города Шымкента.

Открыли праздник Посол Казахстана во Франции Жанна Арыстанкулова, заместитель мэра французского города Гарж-ле-Гонесс Б. Гюно, председатель диаспоры «AKFT» Р. Гюнай, олимпийский чемпион по дзюдо Елдос Сметов и руководитель управления туризма Шымкента Б. Адильханов.

В рамках культурной программы выступили этно-ансамбль «Qagan» и танцевальный коллектив «Яссы».

Общественное объединение «Развитие культуры и спорта» организовало национальные игры: асык ату и перетягивание каната. Большой интерес вызвал международный турнир по футболу с участием казахстанских дипломатов, студентов, соотечественников и иностранных гостей.

Победу одержала команда «Париж қазақ спорт», второе место заняла команда «Южно-Казахстанская область», третье — «Достык». Награды вручал Елдос Сметов.

Участники также побывали на мастер-классе ремесленников общества «Уршык» и познакомились с процессом создания национальных украшений. Завершилась встреча показом коллекции женской одежды «Bibikarden».

Мероприятие стало значимым вкладом в развитие культурных связей и укрепление дружбы между Казахстаном и Францией.