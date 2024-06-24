Брейк-дансер из Казахстана впервые в истории выступит на Олимпийских играх

Казахстанец Амир Закиров впервые от Казахстана выступит на Олимпийских играхв брейкинге, передает OTYRAR со ссылкой на «24KZ».

Би-бой дошёл до финала, заняв 2 место. Таким образом, спортсмен завоевал квоту по итогам выступления на отборочном турнире в Будапеште. По итогам двух этапов квалификационной серии Амир набрал 71 очко.

В общем зачёте казахстанский би-бой занял 6-е место, что и позволило ему взять путевку. Отметим, что брейкинг впервые попал в олимпийскую соревновательную программу. Таким образом, квота Закирова является исторической. Он станет первым казахстанцем, кто представит страну на Играх в этом виде спорте.