В Шымкенте откроется ярмарка обуви из Беларуси

Ярмарка обуви белорусских производителей откроется в Шымкенте. Только с 4 по 11 ноября жители и гости города смогут приобрести обувь высокого качества и по самым демократичными ценами. Ярмарка пройдет в музее изобразительного искусства. Покупателей порадует большой ассортимент.

На ярмарку белорусской обуви Махфуза Тойчиева приехала из Туркестанской области. Женщина говорит, подобрать обувь ей не просто. Но, на ярмарке в Шымкенте пенсионерка долго не задержалась, консультанты быстро подобрали подходящую обувь.

«У меня подъем высокий и маленький размер. Очень проблематично покупать обувь. У меня проблема с обувью была всегда. Спасибо консультантам», — говорит покупательница Махфуза Тойчиева.

На ярмарке представлены осенние и зимние сапоги, полусапожки и туфли. Покупатели обязательно найдут себе обувь, ассортимент разнообразный. Есть на ярмарке и ортопедическая обувь а также размеры-великаны. Консультанты помогут с выбором обуви, подберут размер и модель, дадут рекомендации по уходу.

Диана Широва, менеджер ярмарки белорусской обуви: «Приглашаем вас на ярмарку белорусской обуви. Вся обувь из натуральной кожи и овечьего меха. Как правило, все болезни от ног, поэтому нужно покупать качественную обувь. Обувь для проблемных ног, для тех у кого высокий объем, широкая голень и выступающая косточка. Также наша обувь имеет ортопедическую основу и противоскользящую подошву. Не упустите возможность приобрести качественную обувь по доступной цене».

Белорусская обувь славится своим качеством. Убедиться в этом можно на ярмарке, которая откроется 4 ноября в музее изобразительного искусства, в парке Абая.

Адрес: ул. Мадели Кожа, 2Б.