Подробности гибели семьи в Шымкенте

Трагедия произошла в микрорайоне Ынтымак-2 Шымкента.

Предположительно от отравления угарным газом погибла целая семья: родители и трое несовершеннолетних детей, передает OTYRAR.

Погибшие проживали в частном доме. Во время рейдов по безопасности, газовики отключили жилье от газоснабжения из-за состояния котла. По предварительной версии, хозяин дома подключился самовольно. Зайти в дом погибших журналистам не удалось-жилье опечатано.

Судя по перчаткам, здесь были судмедэксперты и оперативники. Соседи рассказывают, семья была образцовой, глава семейства работал электриком, а мать медиком. Родители воспитывали двух девочек и мальчика: 16, 15 и 11 лет.

«Это ужасная трагедия. Мы были соседями, хорошая семья была. Муж работал электриком, жена была медиком. Недавно радовались, что купили машину».

«Они жили здесь с 2017-го года, хорошая семья была. Дом сами строили. Я узнал о трагедии буквально недавно, был на работе. Жена позвонила сказала, что соседи погибли. Родным выражаю искренние соболезнования»,- рассказали соседи.

Специалисты аварийной бригады АО «КазТрансГаз» говорят: в прихожей была установлена настольная газовая плита и настенный отопительный котёл без дымохода и вентиляции. Скорее всего это и послужило причиной смерти целой семьи. Угарный газ сначала заполнил прихожую, а потом проник в комнаты.

«По данному адресу произошел несчастный случай. Об инциденте сообщили в скорой помощи, после чего мы, аварийная бригада, выехали к месту вызова.

-Обследование как давно проводилось и сколько газовых точек?

-Здесь у них в данном случае две точки. Отопительный котел и газплита, которая установлена с нарушениями»,- говорит Бауыржан Байтореев, руководитель АДС АО «КазТрансГаз» г. Шымкента.

Правоохранители завели дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Точная причина трагедии станет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы.

«27 октября в одном из частных домов Шымкента обнаружены тела пятерых погибших с признаками отравления угарным газом. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 292 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности». Назначены соответствующие экспертизы»,- заверили в пресс-службе ДП г. Шымкента.

Аким Шымкента выразил соболезнования родным погибших. Габит Сыздыкбеков пообещал оказать необходимую помощь и поддержку. Глава города поручил Департаменту по чрезвычайным ситуациям, службам газоснабжения и районным акиматам провести комплексную проверку с целью мониторинга. Все тела уже отправили в морг, родственникам предстоит найти в себе силы хоронить пятерых близких людей.