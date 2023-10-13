Подробности нападения на врача в Туркестанской области

Мужчина в кабинете следователя — ранил врача ножом.

Инцидент произошел в частной клинике в селе Аксукент. По словам очевидцев, пациент вспылил сидя в очереди. Что именно его не устроило непонятно, но в какой-то момент мужчина достал нож и ранил врача-рентгенолога.

Коллеги оперативно привезли его в больницу, где его прооперировали. Врачи говорят, только чудом нож не задел жизненно-важные органы и прошел совсем рядом с сердцем.

«Проникающее ранение в брюшную полость считается как угроза жизни, так как там может повредиться любой орган, любой сосуд. Рана была вблизи сердца, поэтому можно было повредить сердце, на сегодняшний день угрозы для жизни больного нет», — говорит Абдулхамид Абдишкуров, заведующий отделением Сайрамской центральной районной больницы.

Пострадавшему врачу уже лучше, он находится в сознании. Нападавшего задержали.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полицией был задержан подозреваемый 27-летний мужчина. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорит Мухтар Сейдалиев, заместитель начальника следственного управления ДП Туркестанской области.

По словам общественников, по аналогии с педагогами, в законе давно пора закрепить статус врача. Чаще всего медики загружены работой, до обеда принимают пациентов в поликлиниках, после бегут на вторую работу в частные медцентры. Все из-за низких заработных плат. Нередко у врачей случается выгорание, работать в таком режиме тем более с буйными пациентами, непросто.

«Нужно внести поправки в закон, чтобы каждый врач был защищен и наверное пришло время, чтобы была культура, чтобы мы уважали труд врачей», — говорит Гульнар Умарова, общественница.

Ну, а врачи говорят, нелишним будет посадить в поликлиниках и медцентрах охранников, и установить видеокамеры. Возможно, тогда буйные пациенты задумаются о своем поведении. Это не первый случай, когда врачи страдают от рук пациентов. Месяц назад в Шымкенте, буйный пациент избил врачей.

Еще один резонансный случай произошел в талгарской больнице Алматинской области. Там на медиков напали двое братьев, анестезиолог-реаниматолог и медбрат получили серьезные травмы.