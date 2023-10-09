Подробности смертельного наезда на ребенка раскрыли в полиции

Подробности смертельного ДТП раскрыли в департаменте полиции Шымкента.

9-летний ребенок скончался на месте трагедии, оказавшись под колесами БМВ. Трагедия произошла в субботу около 8 часов вечера, по улице Аргынбекова. Водитель сбил ребенка, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу. За рулем был 40-летний водитель, его арестовали. До суда он будет находиться в СИЗО.

Салтанат Каракозова, официальный представитель ДП г. Шымкента:

«На место ДТП выехали дознаватели и криминалисты департамента полиции Шымкента. Сотрудники дорожно-патрульной полиции оцепили место происшествия. Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ч.3 ст.345 УК РК. Проводится досудебное расследование, по окончанию которого дело будет направлено в суд».