Полицейский спас девушку от грабителя в Шымкенте

Инспектор СОБР спас девушку, на которую напал преступник, передает OTYRAR.

Инцидент произошел вечером, когда полицейский Усен Сиязбекулы возвращался домой после несения службы и услышал женские крики о помощи. Полицейский сразу же остановил машину и подбежал к месту.

В темном проулке он обнаружил молодую девушку, которая в слезах пыталась вырваться из рук неизвестного мужчины. Злоумышленник силой отобрал смартфон у жертвы, а заметив Усена, бросился бежать.

СОБРовец побежал за ним и догнал уже примерно через 30 метров. Он сбил преступника с ног, применив навыки рукопашного боя, и вызвал оперативную группу Туранского РУП.

Преступника сразу же взяли под стражу, а смартфон вернули девушке, к слову травм она не получила.

Мать девушки выразила искреннюю признательность Усену Сиязбекулы.

«На мою дочь было совершено нападение с целью ограбления. Благодаря оперативной помощи сотрудника полиции смогли поймать преступника. Очень горжусь тем, что у нас есть такие полицейские, и мы можем спать спокойно. Огромная вам благодарность!», – сказала Екатерина Абдуллина.