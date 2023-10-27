Самую спортивную семью среди военных выбрали в Шымкенте

10 команд боролись за звание самой спортивной, дружной и веселой семьи в войсковой части 35748 Регионального командования «Юг» в Шымкенте, передает OTYRAR.

Cпортивный праздник прошел среди военнослужащих и их семей. Мероприятие прошло на базе спортивного комплекса бригады по инициативе службы по организации работы с членами семей военнослужащих и при поддержке командования части.

Праздник спорта проходил по сценарию, нацеленному на активизацию физкультурной и спортивной работы среди семей военных, воспитание ценностей в семейных отношениях, формирование личностных качеств, таких как взаимовыручка, дружба и сплочённость, формирование здорового образа жизни. В мероприятии приняли участие командование части, офицеры и военнослужащие по контракту.

Семейно-спортивный конкурс состоял из 5 эстафетных соревнований, на которых участникам предстояло побороться в силе, ловкости и выносливости.

Тут были и ползки на скамейках переходящий на отжимание, и упражнения с мячом, и прыжки в мешках с метанием шариков в корзину, и много других препятствий, вызвавший у всех настоящий спортивный азарт.

Как отметили многие участники, соревнования удались на славу, а участники хорошо подготовились, и во всех конкурсах победителей определяли в упорной борьбе.

«Правильная популяризация семейных отношений, в том числе организация и участие в спортивно-развлекательных играх, является одним из факторов единения граждан, направления их помыслов в позитивное русло», — подчеркнула Жамал Оразбек, руководитель службы по организации работы с членами семей военнослужащих войсковой части 35748.

Подводя итоги, организаторы никого не забыли, каждому были вручены грамоты, медали и призы.

Сильнее соперников в итоге оказалась семья Куттубаевых из танкового батальона, второе и третье места поделили между собой семьи Шәкір и Оспановы из разведывательной и медицинской роты.