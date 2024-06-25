Кому дадут кредитные каникулы в Казахстане

Стало известно кому в Казахстане дадут кредитные каникулы.

Проект постановления правительства опубликовали на портале «Открытые НПА».

«Военнослужащим срочной воинской службы по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита предоставляется отсрочка платежей по основному долгу и вознаграждению на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания, без начисления вознаграждения по займу и (или) микрокредиту в соответствии с законодательством Республики Казахстан»,-сказано в документе.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.