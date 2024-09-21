Военнослужащим законодательно запретили участвовать в азартных играх

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Касым-Жомарт Токаев внес изменения в дисциплинарный устав вооруженных сил, других войск и воинских формирований. Теперь военнослужащим нельзя принимать участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера, а также делать пари на деньги, вещи и другие ценности.

В прежней редакции устава пари на деньги вообще не рассматривалось как проступок, дискредитирующий воинскую службу. Заключать пари теперь запрещено наряду с такими нарушениями как использование служебного положения в корыстных целях или занятие любыми видами предпринимательства. Эксперты считают, что участие в азартных играх и пари негативно влияет на имидж армии, человек может впасть в зависимость.

«Если будет какая-то необходимость, он будет в казино находиться или ставки какие-то делать, или же охранять свой пост, я вообще считаю, что человек, склонный к ставкам, менее надежен, тем более ими увлекающийся», — говорит Талгат Калиев, политолог.