Судья, назначивший педофилу-убийце мягкий приговор, прокомментировал свое решение

Кадровые перестановки в суде Туркестанской области стали для большинства казахстанцев полной неожиданностью.

Председателя районного суда, который вынес мягкий приговор сарыагашскому педофилу-убийце за другое преступление, понизили в должности. Соответствующий указ подписал глава государства.

За год до жестокого убийства и изнасилования 5-летней Еркежан, Гайбназаров нанес топором тяжкие телесные повреждения своему знакомому. Судья Шетенов тогда приговорил подсудимого всего к трем годам условно и это при том, что тот уже отсидел 10 лет за убийство. А ведь очередного чудовищного преступления можно было бы избежать, если бы рецидивист оказался за решеткой.

Асет Серикбаев, пресс-секретарь суда Туркестанской области:

«На основании представления Высшего Судебного Совета Указом Президента Республики Казахстан №367 от 6 октября 2023 года Нургазы Шетенов освобожден от должности председателя Сарыагашского районного суда и вновь назначен на должность судьи Сарыагашского районного суда».

После новости, вызвавшей общественный резонанс, судья Нурказы Шетенов обратился к казахстанцам в Фейсбуке. По его словам, во время вынесения приговора, он не мог предположить и предвидеть, что осужденный условно пойдет на очередное преступление. Альтернативное наказание, как объясняет представитель фемиды, он вынес по нескольким причинам.

Нурказы Шетенов, судья Сарыагашского суда:

«В ходе допроса потерпевший Тажиматов показал суду, что примирился с Гайбназаровым, что ущерб, причиненный подсудимым, был возмещен, и, просил суд назначить наказание не связанное с лишением свободы. Подсудимый С.Гайбназаров также раскаившись в содеянном, полностью признав свою вину просил суд назначить наказание не связанное с лишением свободы. Статья о тяжких преступлениях предусматривает более мягкий вид наказания, чем тюремное заключение, в случае примирения между обвиняемым и потерпевшим, Судебная практика предусматривает альтернативные наказания осуждённых с учетом обстоятельств дела».

На вердикт, по словам судьи, повлияло и семейной положение подсудимого: Гайбназаров был разведен, родителей не было. А кровавый инцидент произошел с собутыльником, который сам спровоцировал драку, а после простил обидчика..

Нурказы Шетенов, судья Сарыагашского суда:

«Гайбназаров зарабатывал 3000 тенге в день на наемной работе с потерпевшим, и, поскольку тот был гражданином Республики Узбекистан, они проживали вместе и пили алкоголь в одном доме, затем, в состоянии алкогольного опьянения, между ними возникла ссора. В ходе возникшего конфликта, потерпевший избил подсудимого, в результате чего он разозлился и кинул в него топор, лежащий на земле, что нанесло серьезный ущерб здоровью потерпевшего. Учитывая причину и характер ссоры, в том числе факт того, что зачинщиком драки был потерпевший, это обстоятельство не было отягчающим для обвиняемого. Даже если бы это было признано отягчающим обстоятельством, оно не помешало назначить в отношении него наказания в виде ограничения свободы. Опять же, в ходе назначения наказания подсудимому, были приняты во внимание его поведение после совершения преступления: оказание первой помощи, раскаяние и возмещение расходов по лечению потерпевшего».

В своем посте Нургазы Шетенов также раскритиковал позицию Верховного суда, мол представители фемиды ополчились против него, несмотря на его 13-летний стаж работы. По словам экс-председателя Сарыагашского суда, последние несколько месяцев он жил в постоянном стрессе и испытал на себе всю тяжесть общественного порицания. Тем не менее, несмотря на общественное давление и киберкулинг, судья намерен работать дальше.

Нурказы Шетенов, судья Сарыагашского суда:

«Волна всеобщей критики достигла такого масштаба, что в угоду разрядки общественного напряжения, Верховный Суд опубликовал пресс-релиз о том, что по итогам служебной проверки инициирован вопрос освобождения судьи от занимаемой должности за вынесение незаконного приговора. После резонансного июля, я на своем примере убедился, что самыми беззащитными среди сотрудников правоохранительных органов являются судьи. Несмотря на пережитый стресс и морально-психологическое давление, готов продолжить карьеру судьи и служить закону. Пусть мой пример станет для коллег мотивационным моментом, наглядно демонстрирующим независимость судей. Надеюсь на объективное и беспристрастное рассмотрение вопроса и справедливое решение Высшего Судебного Совета Республики Казахстан! Прошу оставить меня на посту районного судьи, учитывая мой многолетний труд, и достижения на службе».

Шокирующее преступление произошло в июле. Пропавшую Еркежан Нурмахан искали всем селом. По словам родных погибшей, подозрение пАло на ранее судимого соседа. Они дважды заходили к нему домой, но полностью обыскать жилище задержанного удалось только на третий раз. Тело девочки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили у него в сарае. Позже родители сообщили, что педофил-убийца искал их 5-летнюю дочь вместе с сельчанами.

В сентябре 48-летнего рецидивиста приговорили к пожизненному заключению, химической кастрации и выплаты морального ущерба в размере ста миллионов тенге.