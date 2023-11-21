Педофила-убийцу 5-летней девочки этапировали в «черный беркут»

Свой пожизненный срок педофил-убийца из Сарыагашского района будет отбывать в самой суровой тюрьме Казахстана — «Черный беркут», передает OTYRAR.

В учреждение чрезвычайной безопасности Костанайской области 48-летнего Сайдолима Гайбназарова этапировали в начале ноября.

До последнего дня своей жизни он будет сидеть в камере-одиночке. В ней отбывают пожизненные сроки лишения свободы те, кому на воле просто нет места.

Ожидает педофила в тюрьме и принудительная химическая кастрация. Медицинский препарат, снижающий либидо, будут вводить убийце ребёнка не меньше одного раза в месяц.

«Касательно химической кастрации, то по прибытию в учреждение для дальнейшего отбывания срока, осужденный проходит медицинское обследование специализированной психиатрической комиссией, в составе которой находятся специалисты областного уровня. В дальнейшем по результатам комиссии осужденный проходит врачебно- консультативную комиссию, где принимается решение по назначению препарата для проведения химической кастрации. Препарат назначается внутримышечно 1 раз в две недели либо 1 раз в месяц, это зависит от результатов анализа (снижение тестостерона)»,- говорится в сообщении ДУИС Костанайской области.

Гайбназарова осудили в сентябре этого года за изнасилование и убийство 5-летней Еркежан Нурмахан. До совершения чудовищного преступления он отсидел почти 10 лет за убийство, а в начале мая этого года был приговорён к трем годам ограничения свободы за нанесение увечий другу.

Оставшись на свободе, он пошел на преступление, которое шокировало всех казахстанцев. Пропавшую Еркежан искали всем селом. По словам родных погибшей, подозрение пало на ранее судимого соседа. Тело девочки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили у него в сарае. При этом, по словам родителей, осужденный искал их 5-летнюю дочь вместе с сельчанами. Кроме пожизненного заключения, суд обязал Гайбназарова выплатить семье истерзанного ребёнка 100 млн тенге.

«Вопрос трудоустройства осужденного будет рассматриваться в соответствии с нормами статьи 119 УИК РК, а также по мере освобождения вакантных мест. В общем, если осужденный трудоустраивается на то или иное предприятие, расположенное внутри исправительного учреждения, то с заработной платы, согласно постановлению о взыскании и на основании статьи 122 УИК РК удержания из заработной платы, пенсии, пособий и иных доходов осужденных по исполнительным листам или другим исполнительным документам производятся в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, но не более пятидесяти процентов от общей суммы указанных доходов. Оставшаяся после удержаний сумма зачисляется на контрольный счет наличности временного размещения денег»,- сообщили в ДУИС.