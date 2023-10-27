Судья, назначивший педофилу-убийце мягкий приговор, освобожден от должности

Судья, назначивший педофилу-убийце «мягкий» приговор, освободили от должности. Об этом сообщили в в высшем судебном совете, передает OTYRAR.

Основаниями наложения взысканий явились грубое нарушение законности при рассмотрении уголовного дела, а также совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике, говорится в сообщении ВВС.

«Среди судей, привлеченных к дисциплинарной ответственности, судья Сарыагашского районного суда Туркестанской области Шетенов Н.Б. По итогам рассмотрения дисциплинарного дела в отношении Шетенова Н.Б. принято решение о наложении взыскания в виде освобождения от должности судьи»,- сообщили в аппарате высшего судебного совета.

Решения судебного жюри не вступили в законную силу, поскольку судьи, на которого наложена дисциплинарные взыскания, вправе обжаловать их. Потеряет ли свое кресло судья Шетенов, решит президент.

Напомним, ранее Шетенов занимал должность председателя сарыагашского районного суда. За год до жестокого убийства и изнасилования 5-летней Еркежан, Гайбназаров — сарыгашаский педофил-убийца нанес топором тяжкие телесные повреждения своему знакомому. Судья Шетенов тогда приговорил подсудимого всего к трем годам условно и это при том, что тот уже ранее отсидел 10 лет за убийство. Многие посчитали, что очередного чудовищного преступления можно было бы избежать, если бы рецидивист оказался за решеткой.

В октябре стало известно, что Шентенова понизили в должности. Соответствующий указ подписал глава государства.

Чуть позже Шетенов прокомментировал свое решение. По его словам, во время вынесения приговора, он не мог предположить и предвидеть, что осужденный условно пойдет на очередное преступление. Альтернативное наказание, как объясняет представитель фемиды, он вынес по нескольким причинам. На вердикт, по словам судьи, повлияло и семейной положение подсудимого: Гайбназаров был разведен, родителей не было. А кровавый инцидент произошел с собутыльником, который сам спровоцировал драку, а после простил обидчика.