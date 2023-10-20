Виновными признали солдат: подробности приговора суда по делу о взрывах под Таразом

Спустя два года в военном суде Шымкента вынесли приговор шести обвиняемым по делу о взрывах и пожаре в военной части Жамбылской области. Среди подсудимых: двое бывших солдат срочной службы и 4 офицера, передает OTYRAR.

В деле о пожарах и взрывах в войсковой части в Жамбылской области поставлена точка. Резонансный судебный процесс, разбирательства которого длилось больше двух лет, завершился в военном суде Шымкента. Зал суда переполнен: вердикт зачитывают больше часа.

На скамье подсудимых шесть человек: два рядовых и 4 офицера. Дело состоит из более восьмисот томов, в зале заседания заслушано почти 300 потерпевших и свидетелей. Бывшего временно исполняющего обязанности войсковой части 28349 Аслана Бакытжанова, его заместителя Руслана Несипкалиева обвиняют в «Нарушение правил работы с боеприпасами и взрывчатыми веществами, представляющими большую опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек» и «Халатное отношение начальника или должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия».

Еще двух сотрудников военной части — экс-руководителей эксплуатационных частей минобороны Жамбылской области Ерлана Бошай и Берика Омарбекова судили по статье «Халатное отношение начальника или должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия». ПриговОром суда они признаны не виновными и оправданы.

Борлибай Каипов, судья гарнизонного военного суда г. Шымкента:

«Ерлан Бошай и Берик Омарбеков признаны не виновными и полностью оправданы по статье «Халатное отношение начальника или должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия». Аслан Бакытжанов и Руслан Несипкалиев оправданы по статье «Нарушение правил работы с боеприпасами и взрывчатыми веществами, представляющими большую опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек» и признаны виновными по статье «Халатное отношение начальника или должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия».

Но они не будут отбывать наказание, учитывая 71-ю статью уголовного кодекса. Приговором суда они также лишены звания подполковника».

Двух бывших солдат срочной службы обвиняли по двум статьям: «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб» и «Умышленное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов, средств передвижения, военной техники или иного военного имущества, повлекшее тяжкие последствия». По материалам дела они кинули промасленную подожженную тряпку на склад с боеприпасами, что вызвало пожар, череду взрывов, смерти людей и крупный материальный ущерб. Приговором суда они проведут в колонии 9 лет. Они также обязаны выплатить ущерб в размере больше 24 млрд тенге.

Борлибай Каипов, судья гарнизонного военного суда г. Шымкента:

«Ерпулат Туранов осужден по 1-ой части 459-ой статьи, по 70-ой статье он не будет отбывать наказание за эту статью, по части 1 статьи 202 осужден и проведет в колонии средней безопасности 9 лет. Асет Аширбай по 2-ой части 459-ой статьи, по 70 статье он не будет отбывать наказание за эту статью. По части 1-й,2-й статьи 202-ой осужден ,и проведет в колонии средней безопасности 9 лет».

Осужденные солдаты и их родственники во время вынесения приговора не могут совладать с эмоциями. Свою вину 20-летние Ерпулат Туранов и Асет Аширбай не признают, устраивают скандал в зале суда и нецензурно выражаются.

Асет Аширбай, осужденный солдат:

«Всех четверых отпустили из зала суда и признали не виновными. Нас осудили на 9 лет и только нас признали виновными. Народ просыпайтесь! Пусть в будущем таких казахстанских невиновных парней как мы не судят».

Ерпулат Туранов, осужденный солдат:

«Нет никакой справедливости!»

Из зала суда осужденных солдат выводят под конвоем. В коридоре их сопровождают родственники. Когда бывших рядовых пытаются посадить в специальный автомобиль, оборудованный для перевозки осужденных, родные пытаются помешать военнослужащим.

После того как осужденных увезли, родные осужденных плачут и кричат. По их словам, двух молодых ребят осудили незаконно. Говорят: они ни в чем не виновны.

Жанар Кадырова, мать осужденного солдата Ерпулата Туранова:

«Мой сын не виновен. Когда они были солдатами провели следствие и следователи оказывали на них давление, мол повесьте всю вину на военнослужащих. Мой сын отказался, потому что не хотел брать грех на душу. Мой сын сказал им, что они незаконно действуют, потом его пытались избить в подвале и мой сын сказал, что наймет адвоката. На моего сына постоянно оказывали давление, что его будут судить по статье «Диверсия» и они проведут в колонии 27 лет. Следователи также угрожали, что сделают что-то с родителями и мой сын от безвыходности сотрудничает с ними и дает показания. Двое солдат не могут поджечь этот склад. Эксперимент даже провели во время суда, там было понятно, что он не виновен»

Алмагуль Асанова, мать осужденного солдата Асета Аширбая:

«Я не согласна с решением суда. Они все наврали. Мы во время суда два раза делали эксперимент. Все доказательства о том, что мой сын не виновен не приняли во внимание. Судья говорил, что суд будет справедливым. Почему судья обнадежил нас? Мой сын ничего не делал. Он никогда не был бунтарем. Во время взрыва мой сын и второй осужденный солдат Ерпулат работали. Они не могли поджечь этот склад».

О том что осужденные не виновны говорит и их адвокат. По словам Сагадата Амре, на их подзащитных во время следствия оказывали психологическое давление, в связи с этим они подписал соглашение о признании своей вины. Однако, во время судебных разбирательств родные потребовали провести эксперимент, где и была доказана невиновность двух солдат, рассказывает адвокат.

Сагадат Амре, адвокат осужденных:

«Все обвинение основывается на том, что есть солдат Калдарбеков, который сказал, что он видел их возле склада. Но это ничего не доказывает и он врет. Мы доказали, что он не мог их там видеть. Следствие указывает, что мой подзащитный промасленную тряпку якобы поджег и забросил на склад, огонь попал на ящики, в которых хранятся взрывчатые вещества, и поэтому произошел пожар и это все взорвалось. И якобы именно такая тряпка была найдена. Вину свою ребята не признают, с самого начала они говорили, что не имеют к этому делу никакого отношения. Моих подзащитных также закрыли в ИВС и провели тайные следственные мероприятия. Там четко свидетель Калдарбек говорит, что их не видел. Мы доказали, что Калдарбек не мог видеть их»

Записать интервью с офицерами, которых оправдали, журналистам не удалось. После вынесения приговора они в спешке покинули военный суд Шымкента. Осужденные бывшие-солдаты в свою очередь планируют обжаловать приговор суда.

Пожар на территории воинской части 28349 в Байзакском района Жамбылской области произошел в августе 2021 года. Огонь не могли потушить несколько дней. На складах хранились инженерные боеприпасы и другие взрывчатые вещества. В результате взрыва погибли 18 человек, 98 пострадали. Ущерб от чрезвычайной ситуации эксперты оценили почти в 25 миллиардов тенге.