Одним из погибших от взрывов в Жамбылской области оказался уроженец Шымкента. Жанибеку Турманову было всего 28, он был в центре пожара когда произошли взрывы. Молодой спасатель получил тяжелые травмы, позже Жанибек скончался.

Главный спасатель Казахстана Юрий Ильин и аким Шымкента Мурат Айтенов вручили от имени Главы государства семье погибшего орден «Айбын» третьей степени.

Юрий Ильин вручает посмертную награду.

«Он выполнял долг и хочу сказать, спасибо вам, дорогая мама Жанибека. Я понимаю, ничего не может успокоить вашу боль. Он пал смертью храбрых, он герой, который останется в наших сердцах. Спасибо вам, за воспитание такого сына. Я обещаю, что вы не останетесь без внимания со стороны нашего министерства», — сказал Юрий Ильин, Министр ЧС РК.

У Жанибека Турманова осталась супруга и двое детей. Министр пообещал, что семьям погибших, будет оказана поддержка, а детям при желании будет оказана помощь для поступления в Академию гражданской защиты им. Малика Габдулина.

Семья Жанибека Турманова

«Я хочу попросить Президента страны, чтобы уделили больше внимания нашим детям, спасателям, которые каждую секунду рискуют своей жизнью. Мой сын ушел, это ужасно и больно. Я, и мы все им гордимся. Он с детства мечтал быть спасателем, он им стал и ушел», —  сказала мама Жанибека Турманова.

Аким Шымкента Мурат Айтенов пообещал также, оказывать всяческую поддержку семье погибшего спасателя.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА