Одним из погибших от взрывов в Жамбылской области оказался уроженец Шымкента. Жанибеку Турманову было всего 28, он был в центре пожара когда произошли взрывы. Молодой спасатель получил тяжелые травмы, позже Жанибек скончался.

Главный спасатель Казахстана Юрий Ильин и аким Шымкента Мурат Айтенов вручили от имени Главы государства семье погибшего орден «Айбын» третьей степени.

«Он выполнял долг и хочу сказать, спасибо вам, дорогая мама Жанибека. Я понимаю, ничего не может успокоить вашу боль. Он пал смертью храбрых, он герой, который останется в наших сердцах. Спасибо вам, за воспитание такого сына. Я обещаю, что вы не останетесь без внимания со стороны нашего министерства», — сказал Юрий Ильин, Министр ЧС РК.

У Жанибека Турманова осталась супруга и двое детей. Министр пообещал, что семьям погибших, будет оказана поддержка, а детям при желании будет оказана помощь для поступления в Академию гражданской защиты им. Малика Габдулина.

«Я хочу попросить Президента страны, чтобы уделили больше внимания нашим детям, спасателям, которые каждую секунду рискуют своей жизнью. Мой сын ушел, это ужасно и больно. Я, и мы все им гордимся. Он с детства мечтал быть спасателем, он им стал и ушел», — сказала мама Жанибека Турманова.

Аким Шымкента Мурат Айтенов пообещал также, оказывать всяческую поддержку семье погибшего спасателя.