Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил государственными наградами погибших при взрывах в Жамбылской области, передает Акорда.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, наградить:

орденом «Айбын» І степени

Алимбекова Саята Жанатовича (посмертно) заместителя командира (по материально-техническому обеспечению) — начальника отдела материально-технического обеспечения воинской части №28349 Министерства обороны;

Заикина Сергея Владимировича (посмертно) начальника караула пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Қырғызәлиева Ерлана Рысқұлбекұлы (посмертно) начальника отделения хранения (инженерных боеприпасов) — старшего офицера воинской части №28349 Министерства обороны;

орденом «Айбын» ІІІ степени

Әділбек Әділет Қанатбекұлы (посмертно) пожарного-спасателя пожарной части №4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Кеңес Әліби Бексұлтанұлы (посмертно) пожарного-спасателя пожарной части №4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Қуатбек Ғафан Жомартұлы (посмертно) водителя-сотрудника специализированной пожарной части №1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Турманова Жанибека Джасузакулы (посмертно) пожарного-спасателя специализированной пожарной части №1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.