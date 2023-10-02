Взрыв на полигоне: Стали известны подробности состояния военных

Трое военнослужащих в/ч 6506 национальной гвардии РК во время учений в Таразе получили ранения.

Снаряд упал в 5 метрах от военных. Взрыв произошел на полигоне «Айша биби» в Жамбылской области. От осколочных ранений пострадали три человека, сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Трагедией могли закончиться учения в Жамбылской области. Шымкентские бойцы воинской части 6506 собрались на военном полигоне «Айша биби». В нескольких метрах от них упал снаряд, произошел взрыв. Благо, все трое остались живы. Двое попали в больницу с оскольчатыми ранениями. Их прооперировали. Третьего пострадавшего — выписали.

«Одного военнослужащего уже выписали, остальные двое мужчин пока под присмотром медиков. Двое поступили с переломами большой берцовой кости и ранениями. Состояние удовлетворительное», — говорит Сакен Жумашев заместитель главного врача многопрофильной больницы г. Тараза

В воинской части Шымкента рассказали, что во чремя ЧП военнослужащие выполняли плановые артиллерийские стрельбы. Ранения получили два командира первой и третьей рот, и старший лейтенант. Про таких говорят, они родились заново!

«Получили легкие ранения три офицера НГ. Сейчас ведется следствие военной полицией Таразского гарнизона», — говорит Марат Рахпанов, командир в/ч 6506 национальной гвардии.

После того, как офицеров выпишут из больницы, они продолжат службу. Кто виноват в происшествии, предстоит выяснить военным полицейским.