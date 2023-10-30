За распространение эсктремистских материалов задержали женщину в Шымкенте

Продававшую в магазине подарков книги религиозного содержания женщину привлекли к ответственности в Шымкенте, передает OTYRAR со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию экстремизму в ходе проведения профилактических мероприятий задержали приверженку нетрадиционного религиозного течения.

Горожанка незаконно продавала религиозную литературу в одном из сувенирных магазинов города. В отношении нее составлен протокол по части 1 статьи 490 КоАП РК “Нарушение установленных законодательством РК требований к распространению религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания”.

Книги, выставленные на продажу, были изъяты. Решением административного суда нарушительница оштрафована на 120 000 тенге.