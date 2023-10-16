Женщина присвоила 5 млн тенге для погашения собственного кредита

В Туркестанской области зафиксировали очередной факт мошенничества на крупную сумму, передает OTYRAR.

Женщина под предлогом помощи с получением безвозмездных субсидий от государства на поддержку предпринимательства, взяла более 5 млн тенге и не вернула.

Потерпевших трое. С каждого женщина выманила крупную сумму денег, но как это обычно бывает в историях с мошенничеством, обещания не выполнены, денег нет как и самого исполнителя. Данный факт полицейские зарегистрировали по ст. 190 УК РК “Мошенничество”.

Полицейские установили личность подозреваемой и доставили ее в отдел полиции. Выяснилось, что подозреваемая взяла крупную сумму денег для погашения своего кредита. В настоящее время жительница Жетысайского района арестована, а собранные по делу материалы направлены в суд для принятия правового решения.