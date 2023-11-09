270 незаконно выделенных участков выявили прокуроры в Туркестанской области.

Землю в предгорных зонах выделяли под строительство элитных дач и коттеджей.

Нарушения выявили в городе Туркестан, Сарыагашском, Сайрамском, Толебийском и Тюлькубасском районах. Там местные исполнительные органы самовольно изменили целевое назначения 200-от участков.

Земли, выделенные под сельскохозяйственные нужды, отдали под участки, где предполагалось строительство жилых домов и зон отдыха. Кроме того, прокуроры выявили 26-ть участков, которые предоставили людям по поддельным документам.

«Мерами прокуратуры возбуждено 8 уголовных дел. По ним ведутся досудебные расследования. В целях недопущения подобных нарушений, внесены акты надзора в акимат области, правительство для граждан и департамент по управлению земельными ресурсами. Начата работа по внесению более 400 исковых заявлений для возврата земель в государственную собственность», — говорит Нурсан Юнусов, старший прокурор управления прокуратуры Туркестанской области.