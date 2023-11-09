Автобус с шлейфом дыма сняли на видео в Шымкенте

Автобус с огромным шлейфом дыма сняли на видео жители Шымкента.

В социальных сетях распространяется видео автобуса, за которым тянется шлейф выхлопа, который длиннее самого автобуса.

На кадрах автобус движется в белых клубах выхлопа. Из-за «дымовой завесы» не видно транспортных средств на дороге.

«08 ноября 2023 года произошел сбой в турбине автобуса маршрута №43. В результате чего, масло попало в двигатель. В ходе неисправности водитель пассажирского транспорта приехал на автобусную базу» — прокомментировали в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента.