Что хотят видеть шымкентцы в ДК «Фосфорник»?

В Шымкенте восстановят дворец культуры «Фосфорников».

Здание некогда принадлежало опальному бизнесмену Тохтару Тулешеву. После того как его осудили, объект должен был перейти на баланс местного акимата, но несколько лет его не могли приватизировать.

Сложно поверить что в этом огромном заброшенном здании некогда кипела жизнь. Здесь были открыты десятки различных кружков, а на сцене выступали артисты из разных стран. В парке рядом с дворцом Фосфорник гуляли семьями. На территории росли многолетние деревья, работали фонтаны. Местные жители с ностальгией вспоминают то время, когда вечером пройти по парку можно было без опаски за свою жизнь

«Здесь мы не раз посещали спортивные секции, кружки, в молодости ходили на танцы, которые здесь проводились. Можно открыть много различных кружков, обширная территория на которой можно хорошо вписать другие объекты, в частности это бассейн», — говорит Александр Подвиг, председатель ОО «Соотечественник».

Здание дворца культуры «Фосфорник» некогда принадлежало пивному королю Тохтару Тулешеву. После того как его осудили за попытку госпереворота, объект должен был перейти в госсобственность, но много лет стоял заброшенным. Неизвестные грабили здание, в нём уже нет сцены и кресел. Но как и многие, построенные при Союзе здания, оно ещё крепко держится.

Долгие годы за зданием числились долги, которые затем аннулировали. Спустя 7 лет после приговора Тулешеву, здание приняли на баланс города.

«Была достигнута договоренность передачи дома культуры «Фосфорников» в городскую коммунальную собственность. В дальнейшем здание будет реконструировано в многофункциональный дворец молодежи с благоустройством территории», — рассказал в своем инстаграм Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента.

Сейчас здание находится в плачевном состоянии. Отсутствует часть потолочного перекрытия, срезан металл. Акимату предстоит провести техническую экспертизу объекта, а уже затем приниматься за его восстановление.

Пока неизвестно, когда именно здание восстановят, но уже сейчас понятно, что на это придется потратить немало средств. Между тем местные жители с нетерпением ждут открытия обновленного дворца культуры «Фосфорник».