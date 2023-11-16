В Казахстане с начала 2023 года за незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников возбуждено порядка 100 уголовных дел.

В связи с этим Министерство внутренних дел РК обратилось к казахстанцам с призывом.

«МВД призывает граждан соблюдать природоохранное законодательство и бережно относиться к природе. В случае если вам стали известны факты незаконной порубки деревьев и других нарушений природоохранного законодательства, просим незамедлительно сообщать о данных фактах на канал “102”, — говорится в сообщении, опубликованном 16 ноября 2023 года.

По данным МВД РК, к административной ответственности привлечено 119 человек, наложено штрафов на сумму более 9,5 млн тенге. Выявлено более 600 кубометров незаконно заготовленного леса.

«Наибольшее количество выявленных фактов незаконной порубки зарегистрировано в Алматы, Восточно-Казахстанской и Абайской областях», — отмечается в сообщении.

К примеру, в Кызылорде зафиксированы факты незаконной порубки саксаула.

Полицейские задержали жителя, перевозящего срубленные краснокнижные деревья. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».

В связи с значительными ущербами и уничтожением природных ресурсов полицейскими проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер» с привлечением дополнительных сил и средств по данному направлению.

В ходе операции стражи порядка совместно с органами по охране окружающей среды проверяют особо охраняемые территории, заповедники и национальные парки.

«Напомним, за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников предусмотрена административная и уголовная ответственность. Санкция по ст. 381−1 КоАП предусматривает штраф от 50 до 150 МРП. А при причинении значительного ущерба возбуждается уголовное дело по ст. 340 УК, которое предусматривает наказание от 160 МРП до 10 лет лишения свободы», — отметил старший инспектор по особым поручениям КАП МВД Толеубай Мухамадиев.