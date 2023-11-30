Нечитаемые номера: шымкентские водители пытаются уйти от штрафов

Водители продолжают искать способы уйти от штрафов. Автомобилисты заклеивают номера машин. Явление приобретает массовый характер, передает OTYRAR.

Водители, видимо, уверены, что камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения не распознают их, а значит и штрафов не будет. Причем заклеивают госномера не только владельцы бюджетных машин, но и дорогих иномарок.

И это не единственная уловка. Находчивые водители просто закрашивают маркером госномера. Они уверяют, что превысив скорость или переехав стоп-линию, можно избежать штрафа.

Нетривиальные идеи полицейские не оценили и напомнили, что за «спрятанные» госномера, для владельцев авто предусмотрена административная ответственность. За выявленное нарушение водитель может лишиться прав на срок до 12 месяцев.

Ергали Сулейменов, начальник управления административной полиции ДП г. Шымкента:

«Грязные номера, наклеивание пленки или покраска государственных регистрационных номеров, непогода, не мешают работе камер радаров. В случае, если один номер или одна буква государственного регистрационного номера скрыта, то благодаря камерам видеонаблюдения или же системе «Коргау» мы выявляем водителя. На него составляется административный протокол. Санкции данной статьи ему предусмотрено наказание в виде ареста до 5 суток, а также лишение прав до 1 года»

Некоторые водители меняют госномера не для того, чтобы скрыть свои нарушения, а из-за желания казаться значительнее на дорогах. Так, уроженец города Шымкента, установил на свой госномер картонку с тремя восьмерками и иксами.