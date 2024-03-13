Водителя с миллионными долгами поймали на дороге в Шымкенте

При патрулировании улиц города полицейские установили машину, за владельцем которой числится задолженность в 3 миллиона тенге.

Сигнал о «Mercedes-Benz» под управлением правонарушителя выдала программа «Коргау», установленная на служебном планшете стражей порядка.

Инспекторы остановили транспорт по проспекту Республики. Выяснилось, что долг мужчины составляет 3 млн тенге. Его предупредили об обязательном платеже. А автомобиль до погашения всех задолженностей владельцем будет находиться на штрафстоянке.

Напомним, ранее сотрудники полиции остановили на дороге мужчину с 27-миллионным долгом.