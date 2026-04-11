Новая пенсионная модель в Казахстане вызвала бурные обсуждения

Пенсионная модель «4+1» рассматривается экспертами как попытка государства заранее снизить нагрузку на бюджет в условиях роста числа долгожителей и перераспределить риски внутри системы.

При этом, несмотря на определённую логику взаимного страхования, аналитики считают что новшество не решит ключевые проблемы системы пенсионных накоплений.

Модель 4+1 предполагает перераспределение обязательных пенсионных взносов работодателя. Из 5% отчислений 4 будут зачисляться на индивидуальные счета работников, а ещё 1% в общий фонд. Эти средства планируют использовать для пожизненных выплат гражданам.

По замыслу, такой механизм должен снизить нагрузку на бюджет: поддержку долгожителей будут обеспечивать не за счёт госказны, а за счёт текущих отчислений бизнеса. Но у экспертов возникает главный вопрос, на чём основаны эти расчёты и насколько система просчитана в долгосрочной перспективе.

Марат Абдурахманов, экономист: «Актуарный расчет на сайте Минфина, Минэкономики отсутствует. Актуарный расчет делается для того, чтобы понять, что будет через 20 лет, когда эта система будет работать. Вот таких расчетов нет. 15% с общего дохода работника будет уходить в пенсионные фонды. Откуда взяты 15% неизвестно».

Пенсионная система имеет довольно большой круг проблем, говорят эксперты. Численность рабочей силы в стране достигает порядка 10 миллионов человек, регулярные пенсионные взносы делают лишь немногим более половины. Значительная часть занятых не имеет стабильных отчислений, и это создаёт риски в будущем, когда эти люди достигнут пенсионного возраста. При этом предлагаемые изменения, по мнению аналитиков, несправедливо решат вопросы тех, кто не формирует пенсионные накопления, за счёт средств работающих граждан.

Меруерт Махмутова, директор PUBLIC POLICY RESEARCH CENTER: «1% зачисляется в общий фонд, который предполагает размазывать как кашу по тарелке, этот 1% и на тех, кто платит, и на тех, кто не платит. То есть, по большому счету, это не решение проблемы, это имитация, скажем так, решения проблемы. Со временем ожидается, что солидарные пенсии, те, кто ныне живущие пенсионеры, выпадут, но те, кто останется, либо им нужно увеличивать базовую пенсию, это опять-таки та же самая солидарная пенсия будет под другой вывеской. Накопительной пенсии у них нет. И вот за счет этого одного процента пытаются решить накопительную пенсию тем, у кого сейчас нет накоплений».

При этом эксперты отмечают, что новая модель никак не решает главную проблему, низкую доходность пенсионных активов. Согласно планам, все действующие накопления, сформированные за счёт обязательных профессиональных пенсионных взносов, будут переведены на индивидуальные счета. При этом отчисления в размере 1% в общий страховой фонд начнут поступать с 2027 года.