Опасная инфекция на борту: учения прошли в аэропорту Шымкента

Сотрудники службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Шымкента круглосуточно пребывают в готовности к реагированию на любую нештатную ситуацию.

Квалифицированную медицинскую помощь в любое время суток готовы оказать и медики. Аварийно-спасательные подразделения аэропорта регулярно проводят тренировки и учения, оснащены современной техникой, оборудованием и снаряжением. Как будут действовать сотрудники шымкентского аэропорта, если на борту обнаружат опасную инфекцию, узнавал корреспондент OTYRAR.

Диспетчеры аэропорта получили экстренное сообщение. Один из пассажиров рейса Пхукет-Шымкент жалуется на общее недомогание и повышенную температуру. Узнав об этом дежурный авиационно-диспетчерского пункта бьет тревогу. В масштабных учениях принимают участие сотрудники разных подразделений. По легенде, персоналу необходимо было решить возникшую проблему. Задача медиков, санврачей и сотрудников аэропорта – отработать действия так, словно это реальная ситуация.

Руководят учениями в оперштабе, там же оценивают взаимодействие служб. Сотрудники отдела санитарно-карантинного контроля аэропорта тем временем оказывают первую медицинскую помощь. У авиапассажира — лихорадка неясной этиологии. Принято решение отвезти его на «скорой» в инфекционную больницу.

Самолет, в целях профилактики, полностью обеззараживают. Проверка взаимодействия сотрудников международного аэропорта и слаженности их действий, пригодится в случае реального выявления на борту инфицированного пассажира.

«Эпидемиологическая обстановка по особо опасным, карантинным инфекциям по Республике Казахстан относительна стабильная, но учитывая нестабильную эпидемиологическую обстановку в мире по таким инфекциям: коронавирусной инфекции, птичий грипп HINI, согласно данных ВО3, не исключается завоз инфекций через воздушный транспорт. В связи с этим, 24 ноября 2023 года — отдел санитарно-карантинного контроля аэропорта города Шымкент Департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте, включая всех задействованных лечебно-профилактических служб, службами Международного Аэропорта Шымкент, пограничной, таможенной службой, линейного отдела полиции, аэропорта, Центром санитарно-эпидемиологической экспертизы, службой ЧС проводит тренировочное учение», — Шолпан Оспанова главный специалист аэропорта г. Шымкента.

Все задействованные в учениях подразделения справились со своими задачами, организованно и оперативно. Проведенные учения позволили наглядно продемонстрировать и положительно оценить степень готовности соответствующих служб к исполнению возложенных на них обязанностей. Подобные учения в воздушной гавани Шымкента проходят два раза в год.