Путёвка в Дубай: ночь скидок и розыгрыш ценных призов от DUR PLAZA

Одежда, обувь, посуда, косметика, национальные наряды и школьная форма.

В новом торговом центре Dur Plaza, вы сможете подобрать образ для всей семьи, обустроить дом и даже выбрать выгодный тур.

Индира Мусабеккызы, предприниматель:

«Здесь вы можете найти все для своей семьи, начиная с рождения. Также имеются бутики посуды и текстиля, где можно легко создать уют для своего дома. Также есть бутики турагенства – где вам помогут подобрать туры во все направления».

В новом торговом центре более двухсот бутиков, где каждый сможет найти то, что ему по душе. Кроме этого, Dur Plaza дарит приятный бонус для всех посетителей: 21-го июля, с 18 до 24:00 пройдёт ночь скидок. Покупатели смогут приобрести товары со скидкой от 40 процентов, а при покупке товара на сумму свыше десяти тысяч тенге – автоматически стать участником розыгрыша.

«Так получилось, что я попала на розыгрыш призов, и участвую в розыгрыше путевки в Дубаи. Цены приемлемые, очень удобная локация. Мне понравилось то, что большая парковка, что немаловажно, так же здесь можно покушать, выпить кофе, очень удобно», — говорит покупатель Асель Аширханова.

Шанс выиграть путевку в Дубаи есть у каждого. Для получения приза участникам необходимо прийти на розыгрыш, двадцать второго июля в 18:00.

Адрес: проспект Байдибек би, 70 (напротив дендропарка)

Режим работы: с 10:00 до 20:00