Ряд поручений новоизбранным акимам районов дал Дархан Сатыбалды

Впервые в 4 районах Туркестанской области прошли выборы акимов по пилотному проекту.

Выбирали руководителей Созакского, Байдибекского, Мактааральского и Шардаринского районов. По окончанию выборов руководитель области представил вновь назначенных акимов областному активу и поставил ряд задач по реализации поручений Главы государства.

В выборах в пилотном режиме в Созакском районе приняли участие 3 кандидата. В том числе Мухит Турысбеков получивший 16 016 голосов и таким образом вновь избранный акимом района. Он родился в 1967 году в Сузаке, Туркестанской области. Районом руководит с января прошлого года.

«У нас много планов и поручений по дальнейшему развитию района, есть и ряд обещаний народу. Задач много. Все это нам предстоит решать. Выполнять поручения и планы мы будем всей командой, которая у нас уже сформировалась. Руководители управлений будут действовать в соответствии с планом, который у нас есть, я же приложу все усилия и выполню данные мной обещания. Спасибо вам за доверие», — сказал аким Созакского района Мухит Турысбеков.

А в Мактааральском районе на выборах победил Бакыт Асанов. Ему доверились почти 30 тысяч жителей района. Вновь избранный аким 1962 года рождения, 5 лет проработал руководителем данного района. Заручившись поддержкой населения, руководитель пообещал мактааральцам оправдать доверие и продолжить системную работу.

«На этот пост я избрался в следствии реформ главы государства, при поддержке населения. Я буду стараться выполнить все обещания данные в моей предвыборной программе. И оправдаю все ожидания, которые возлагают на меня жители Мактааральского района и руководство нашего региона», — заверил аким Мактааральского района Бакыт Асанов.

В Байдибекском районе на выборах победил Ерлан Нурмаханов. Новый аким состоит в Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», несколько раз избирался депутатом областного маслихата.

После представления руководителя района, аким области Дархан Сатыбалды дал новой команде ряд поручений.

«На нового руководителя возлагается большая ответственность и важные задачи. Ждем новых проектов по повышению благосостояния местных жителей и экономики района. Приоритетное внимание следует уделить развитию сферы сельского хозяйства и туризма, привлечению инвестиций. В Байдибекском районе есть много возможностей для развития экологического и паломнического туризма. Необходимо создавать новые производства и обеспечивать рабочими местами. Надеюсь, что совместно с населением будут предприняты усилия по оперативному решению накопившихся проблем», — заявил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Новым акимом Шардаринского района был избран экс-председатель местного маслихата — 46-летний Арман Карсыбаев. За кандидата проголосовали 18-ть из 30 тысяч жителей района. Представив нового руководителя активу региона, Дархан Сатыбалды поставил ряд первоочередных задач и пожелал успехов в предстоящей работе.