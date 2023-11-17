Ушел из жизни легендарный шымкентский журналист Данияр Худайбергенов

Ночью 16 ноября ушел из жизни талантливый журналист, светлый человек и наш коллега.

Данияру Худайбергенову было всего 56 лет. Известный шымкентский журналист, новостной корреспондент, профессионал с большой буквы. Он стоял у истоков телеканала OTYRAR, посвятив журналистике 22 года своей жизни. Данияр трудился на благо народа, освещал актуальные темы. Автор сотни сюжетов, его тексты всегда были образцом профессионализма.

Коллеги и все кто знает Данияра Худайбергенова отмечают его исключительные человеческие качества. Добрый, жизнерадостный, бесконечно вежливый, с отличным чувством юмора и просто настоящий мужчина. Это невосполнимая утрата.

«Ушел из жизни наш коллега. Данияр Худайбергенов внес большой вклад в развитие информационного поля. Он был большим профессионалом своего дела, добрый, отзывчивый, интеллигентный. Он будет жить еще долго в наших сердцах, нашей памяти, в своих текстах и сюжетах. Сколько еще он не успел донести и сказать… От всего коллектива выражаем глубочайшие соболезнования. Светлая память…», — говорит Айгерим Джумакулова, директор медиахолдинга OTYRAR. «Мой лучший, дорогой друг, Данияр Худайбергенов! Вечная память… Ушел из жизни опытнейший журналист, профессионал своего дела, больше 20 лет работавший корреспондентом медиахолдинга Отырар. Талантливый, неравнодушный, надежный, эрудированный и добрый. В профессии и жизни Данияр всегда был настоящим, без какого-либо эпатажа, как и подобает профессионалу. Увы, подвело здоровье. Большая потеря для всех, кто его знал. Личная утрата для меня, глубокая скорбь», — вспоминает главный редактор телеканала Татьяна Корякина.

«Данияр был особенным. От него просто веяло человеческой простотой. Даже те, кто не общался с ним близко, всегда относились к нему с теплотой. Его невозможно было не любить. Пусть душа его покоится с миром», — говорит Жулдыз Шукенова, диктор новостей.

«Он был человеком, был представителем интеллигенции нашей страны! Дядя Доня, помогал всем, был в центре всего. Он останется с нами, он не ушел», — говорит Шуддин Саидов, ведущий программы «Народ и Власть».

«Дядь Доня был супер классным человеком. Очень добрым, хорошим и радостным. Он ни разу в жизни никому не грубил, никогда не повышал голос. По работе всегда помогал и никогда не отказывал. Мы вчера даже успели обсудить планы на будущее, он сказал, что планирует на встречу с журналистами поехать, а сегодня его нет. Я до сих пор не могу поверить в то, что его нет. Он любил свою жизнь, свою работу и свою семью. Светлая память, он будет жить в наших сердцах», — не сдерживает эмоций Коркем Усибалиева, корреспондент новостей.

«Данияр был хорошим другом и коллегой. Это невосполнимая потеря для нас всех. Помним, любим, скорбим», — вспоминает Юлия Машковская.

Такие люди не уходят бесследно, он всегда будет для нас примером человечности, профессионализма, стойкости и мужества. Коллектив медиакомпании OTYRAR выражает искренние и глубокие соболезнования семье покойного, родным и близким.