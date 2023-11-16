В партии «AMANAT»создали женское крыло

О роли женщин в современном обществе сегодня говорили в шымкентском филиале партии «AMANAT».

Секретарь партии Шолпан Каринова рассказала о женском крыле, которое создали при партии. Цель его работы: повысить статус женщин, усилить их роль в науке и обществе, а также посодействовать женщинам в развитии бизнеса. На встрече собрались представительницы прекрасного пола, которые успешно работают в сфере образования, здравоохранения, культуры, НПО и других отраслях.

«В первую очередь нужно сказать о роли женщин в политической жизни страны, мы хотим чтобы женщины участвовали, могли принимать решения, участвовать в решении женских вопросов. Одно из главных направлений женское здоровье. Другое не менее важное направление роль женщины в науке, мы хотим чтобы в обществе роль науки повышалась», — говорит Шолпан Каринова, секретарь партии.

Почти 70% членов партии Шымкенте — это женщины. Доля женщин-ученых во всем мире составляет 30 процентов. Десятки тысяч предпринимательниц также работают на благо общества.

«Сегодня идет встреча по проекту Жасканат, где хотят понять гендерную политику молодых предпринимателей, рассматривать все проблемные социальные вопросы, проблемы женщин, детей», — говорит Малика Жусупова, руководитель кризисного центра «Комек».

Секретарь партии также приняла участие в открытии магазина «Кітап – AMANAT». На книжных полках здесь можно найти более тысячи произведений разных жанров на любой вкус. Это шестой подобный книжный магазин в стране. В нем также будут проводить мероприятия, презентации и встречи читателей с авторами.