В Шымкенте проводится массовая иммунизация против кори

Санитарные врачи Шымкенте бьют тревогу. Эпидемиологическая ситуация по кори в городе остается неблагополучной, передает OTYRAR.

За текущий период 2023 года всего зарегистрировано 2702 подтвержденных случаев кори. Среди заболевших 80-85% составляют дети до 14 лет, основная часть заболевших зарегистрировано среди детей до 6 лет.

«Корь является одной из самых заразных болезней, поражающих людей. До того как стали доступны вакцины, не было возможности остановить распространение этой болезни. Каждый раз когда население подвергалось воздействию вируса, почти все, кто ранее не болел, заболевали этой болезнью. Многие из них страдали от серьезных осложнений, как ларингит (воспаление гортани), слепота, круп (стеноз гортани), отит (воспаление уха), глухота, пневмония (воспаление легких), коревой энцефалит (воспаление мозга) и др»,- говорит Айгуль Турымбетова заместитель руководителя ДСЭК г. Шымкента.

Корь распространяется быстро. Чем больше число не иммунных к кори людей среди населения, тем выше риск каждого человека заразиться этой болезнью. Поскольку все больше и больше людей вакцинируются, вирусу становится все труднее найти кого-то нового для заражения. Одним из самых эффективных методов профилактики кори является вакцинация. Вакцинация против кори согласно календаря профилактических прививок проводится детям 12-15 месяцев и в 6 лет перед школой.

«В связи со вспышкой кори по Республике вынесено Постановление Главного государственного санитарного врача РК от 1 ноября 2023 года №7 «О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий против кори». Согласно постановления проводится дополнительная массовая иммунизация против кори, краснухи и паротита подлежащим контингентам: детям в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней, от 2 лет до 4 лет 11 месяцев 29 дней независимо от прививочного статуса против кори, а также медицинским работникам и сотрудникам организаций здравоохранения, не имеющим профилактическую иммунизацию против кори после получения информированного согласия прививаемого или родителей (законных представителей)»,- сообщила Айгуль Турумбетова.

Дополнительная массовая иммунизация проводится во всех поликлиниках города на бесплатной основе без выходных. Переболевшие корью не прививаются.