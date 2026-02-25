Более 500 детей в Шымкенте остаются без прививки от кори

Одна из самых летучих инфекций в мире вновь проверяет систему здравоохранения на прочность. Корь не выбирает жертв, но именно вакцинация остается единственным барьером, способным остановить эпидемию.

В Шымкенте врачи бьют тревогу: несмотря на прозрачную статистику рисков, более 500 детей в городе остаются без защиты из-за отказов родителей. Медики ведут адресную разъяснительную работу, напоминая -цена «принципиальности» тяжелейшие осложнения у ребенка.

Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя ДСЭК г. Шымкента:

«После прививки организму нужно дать 21 день на восстановление. В этот период критически важно соблюдать режим: качественный сон, свежий воздух и полноценное питание. Это фундамент для формирования крепкого иммунитета. Может ли заболеть привитый? Да, риск есть, но болезнь пройдет настолько легко, что человек может ее даже не заметить. Главное дать иммунитету шанс выстроить защиту».

Вопрос коллективной безопасности особенно остро стоит в образовательных учреждениях. Согласно приказа Минздрава, охват вакцинацией в детских садах должен составлять не менее 90%. Это обязательный порог для создания «безопасного купола». При этом в профильном управлении поспешили развеять слухи, распространяемые в мессенджерах

Сундет Санаев, и.о. руководителя отдела Управления образования г. Шымкента:

«Требования по 90-процентному охвату касаются прежде всего дошкольных организаций. Что касается школ Шымкента, информация о том, что детей не пускают на уроки без прививок, не соответствует действительности. На данный момент в городе нет ни одного факта отстранения ученика от занятий по этой причине».

Пока в соседних регионах фиксируются вспышки, Шымкент удерживает «нулевой» показатель. С начала года в мегаполисе не зарегистрировано ни одного случая кори. Эпидемиологи называют это прямым следствием масштабной кампании 2023 года, когда вакцину получили почти 56 тысяч человек. В этом году привиты уже 12 тысяч детей. Чтобы не допустить заноса инфекции, специалисты ведут мониторинг всех подозрительных случаев. Дефицита препаратов нет: на складах хранится около 9 тысяч доз со сроком годности до 2027 года.