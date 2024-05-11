Защитите детей: вакцинация против управляемых инфекций и ВПЧ

Уважаемые жители Шымкента! Департамент санитарно-эпидемиологического контроля напоминает о важности дополнительной вакцинации против управляемых вакциной инфекций.

В 2024 году будет проводиться дополнительная иммунизация детей до 18 лет, не получивших плановых прививок согласно национальному календарю обязательной иммунопрофилактики, чтобы предотвратить распространение управляемых вакциной инфекций.

Недавний рост случаев таких инфекций, как корь, коклюш, вирусный гепатит А и других, осложняет эпидемиологическую ситуацию.

При увеличении числа непривитых людей и отказов от вакцинации коллективный иммунитет снижается, что приводит к вспышкам инфекций.

Вакцинация проводится медицинским персоналом бесплатно в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Обязательные профилактические прививки для детей до 18 лет, не получивших плановые прививки согласно национальному календарю, включают вакцинацию против:

туберкулеза,

вирусного гепатита В,

полиомиелита,

коклюша,

дифтерии,

столбняка,

гемофильной инфекции типа В (Hib),

пневмококковой инфекции,

кори,

краснухи,

паротита,

вирусного гепатита А.

После вакцинации наблюдение за привитыми осуществляется в течение 30 минут, а также на 3, 5-6, 10-11 сутки в зависимости от вида вакцины.

Для правильного формирования иммунитета соблюдайте режим сна и бодрствования, питайтесь сбалансированной пищей, гуляйте на свежем воздухе и избегайте скоплений людей. Иммунитет формируется за 2-3 недели после прививки.

В этом году в национальный календарь прививок также включена вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ).

Вакцинация проводится девочкам в возрасте 11 и 11,5 лет с интервалом в 6 месяцев.

Вирус папилломы человека может вызвать серьезные заболевания, поэтому его вакцинация является важным шагом в сохранении здоровья.

Вакцинация – это более безопасный способ выработать иммунитет, чем переболеть инфекцией.