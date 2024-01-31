Эпидситуация с корью в Шымкенте пошла на спад

В Шымкенте стабилизировалась эпидемиологическая ситуация по кори.

По данным санврачей, за неполный январь опасную инфекцию подтвердили у пятисот девяти пациентов, а за 2023 год инфицированы 3 396 человек. Специалисты объясняют: в основном болеют люди, не получившие прививки вовремя.

К слову, вакцинацию против кори проводят два раза: в годовалом возрасте и в шесть лет. При появлении симптомов – высокой температуры, пятен на теле и кашля – медики настоятельно рекомендуют обращаться за помощью и не заниматься самолечением.

Жанаргуль Жаксылыкова, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента:

«На этой неделе наблюдается снижение заболеваемости в 1,3 раза. Одним из самых эффективных методов профилактики является вакцинация. Вакцинация против кори согласно календарю прививок, проводится детям 12,15 месяцев и детям 6-и лет. В связи с ростом заболеваемости кори по республики, проводится дополнительная массовая иммунизация против кори, краснухи и паротита. За текущий период вакцинаций охвачено более 98% человек. На дополнительную вакцинацию против кори подлежат дети в возрасте от 6 до 10 месяцев, от 2 до 4 лет, независимо от прививочного статуса. Профилактические прививки проводятся в прививочных кабинетах территориальных поликлиниках по месту проживания».

В тоже время в Шымкенте растет заболеваемость ОРВИ. Только за 2 недели инфекцию подхватило 3 654 человека. 63% заболевших — дети до 14 лет. Проявления клиники ОРВИ и Гриппа схожи. Заболевания начинаются остро и сопровождаются общей слабостью, насморком, головной болью и температурой. Врачи напоминают, соблюдать правила гигиены и носить маски в общественных местах.