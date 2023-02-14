Усилить контроль в школах поручил Алихан Смаилов

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Анастасия Новикова
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Дополнительные меры по повышению безопасности в школах примут в Казахстане. Это решение приняли после того как накануне, в одной из школ Петропавловска школьник с топором в руках напал на троих учащихся школы.

«Вопрос безопасности волнует всех, у кого есть дети. Как мы видим, даже внутри школы есть риски. Необходимо вновь пересмотреть стандарты безопасности и провести проверку всех учебных заведений. Кроме того, нужно увеличить количество видеокамер и рассмотреть вопрос усиления контроля при входе в школы», — говорит Алихан Смаилов, премьер-министр РК.

Министр поручил разработать уроки безопасности, через которые дети должны четко узнать, как вести себя в разных ситуациях. Говорили и об инфляции. Смаилов поручил снизить ее по итогам года в два раза. Алихан Смаилов поручил снизить инфляцию в Казахстане в два раза — до 9,5% — по итогам года. А с начала апреля нужно внедрять принцип «тариф в обмен на инвестиции».

«Каждый министр, аким региона и руководители национальных холдингов и компаний должны принять системные меры по повышению благосостояния граждан за счет роста трудовых доходов, создания качественных рабочих мест. Находить эффективные решения по приоритетным для общества социально-экономическим вопросам. Важен вклад каждого региона в обеспечение устойчивого и качественного роста экономики страны«, — говорит Алихан Смаилов, премьер-министр РК.

Говорили и о казахстанских вузах. Почему университеты Казахстана не заинтересованы в подготовке научных кадров, рассказал министр науки и высшего образования. Одна из базовых причин — это стоимость грантов.

«На сегодня средняя стоимость грантов в магистратуру составляет порядка 380 000 тенге, а по большим приоритетным специальностям стоимость гранта бакалавра — около миллиона тенге. Конечно же, вузы не заинтересованы сильно работать с научными кадрами, оставлять, поэтому мы с этого года начнём сравнивать стоимость грантов в магистратуру, докторантуру с бакалаврами. Но в перспективе двух-трёх лет мы хотим в 1,5-2 раза чтобы больше стоил грант и вузы были заинтересованы готовить научные кадры«, — говорит Саясат Нурбек, министр науки и высшего образования РК.

В минобразовании готовы принять учащихся в Турции казахстанских студентов. Там разработали новые правила перевода из заграничных в казахстанские вузы. Если раньше студентам можно было перевестись только между сессиями или во время летних каникул, то теперь вузы готовы принять их при возникновении сложных ситуаций.

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